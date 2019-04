Utile: Testul de sarcină: între mit şi adevăr; Boala cu mai multe fețe. Când începe să se manifeste și care sunt simptomele; Cum să recunoşti dacă telemeaua de capră este falsificată

Este cât se poate de adevărat că factori precum exerciţiile, alimentaţia pe care o ai şi chiar consumul de alcool şi fumatul nu vor afecta producţia de hCG odată ce embrionul a fost implantat. Dar în cazul anumitor tratamente pentru fertilitate care conţin hCG, rezultatele pot fi false. Într-o sarcină sănătoasă, nivelul de hormon hCG se dublează la fiecare două sau trei zile. Multe femei merg pe ideea că testele de sarcină ieftine sau metodele ”naturale” prin care pot afla dacă sunt sau nu însărcinate, acasă, sunt şi eficiente. În afară de hormonul hCG, corpul nu secretă nimic prin urină care să indice că eşti sau nu însărcinată, scrie CSID Este cauzată de țigări, iar România este pe locul trei în Europa ca rată a mortalității din cauza acestei boli. Simptomele sunt înșelătoare, astfel că mulți fumători realizează că ceva nu este în regulă când este prea târziu. BPOC sau bronhopneumonia obstructivă conică are ca efect blocarea parțială a bronhiilor și deteriorarea țesutul pulmonar. Adică persoanele bolnave nu mai pot respira cum trebuie. Această boală începe să se manifeste în jurul vârstei de 40 de ani deoarece 80% dintre pacienții cu BPOC sunt persoane care fumează de 20-30 de ani, potrivit Unica. Pentru că începe să fie căutată din ce în ce mai mult, brânza de capră riscă să devină marfă contrafăcută. Specialiştii Asociaţiei patronale a laptelui avertizează că în multe pieţe din ţară, sub eticheta brânzeturilor de capră, care sunt mai scumpe, se găsesc, de fapt, produse din lapte de vacă în amestec cu lapte de capră. Producătorii de brânzeturi spun că, în afară de preţ, avem şi alte criterii de a distinge brânza de capră de alte produse similare. Astfel printre acestea, mirosul specific, care, deşi nu trebuie să fie înţepător, va fi sesizat dacă este zdrobită o bucată de brânză între degete, dar şi culoarea. Nuanţa de alb trebuie să fie între cea a brânzei de oaie, mai deschisă la culoare, şi cea de vacă, potrivit Adevarul.



Fatetele dentare sunt „piese” foarte fine din ceramică sau plastic, care sunt lipite pe suprafața dinților, pentru a le corecta imperfecțiunile: modificari severe de culoare, ciobituri, mici găuri sau defecte, anomalii, dinți înghesuiți, spații prea mari între dinți, etc. Fațetele nu se pătează, sunt rezistente și pot dura până la 15 ani. Culorile pot fi alese astfel încât dinții închiși la culoare să se deschidă suficient de mult pentru un zâmbet perfect. Intervenția este minim-invazivă și se realizează în cadrul unei singure vizite la medicul stomatolog, potrivit Click. Specialiștii spun că monturile înseamnă o deviație a osului din spatele degetului mare de la picior. Trebuie menționat și faptul că monturile nu se transmit ereditar. Încă nu se cunosc cu exactitate cauzele care duc la apariția monturilor. Însă există anumiți factori favorizanți. Aceștia sunt: statul pentru mult timp în picioare, sporturile suprasolicitante, existența unui diagnostic de poliartrită reumatoidă. Dar și încălțămintea nepotrivită, prea strâmtă, incomodă, deși specialiștii spun că încălțămintea mai corect spus agravează monturile nu le provoacă, potrivit Doctorul zilei.