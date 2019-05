Utile: Viperele atacă în această perioadă. Ce să faci ca să nu te muște; Când devin un motiv de îngrijorare alunițele, în cazul copiilor; 3 zone vulnerabile ale feţei pe care uiţi să aplici protecţia solară

Singurele specii de şerpi veninoşi din România sunt viperele. Acestea sunt răspândite neuniform pe tot teritoriul ţării, mai puţin în centrul şi sudul Munteniei şi Olteniei, dar ajung în Carpaţi şi la peste altitudinea de 2.000 de metri. Potrivit specialiștilor, întâlnirile cu şerpii pe munte devin din ce în ce mai dese şi în cele mai nebănuite locuri. Trei sferturi dintre muşcăturile de şarpe apar atunci când îi atingi. Şerpii veninoşi nu atacă decât atunci când sunt atacaţi sau surprinşi, scrie Click. Pentru siguranta celui mic, este recomandata o vizita anuala la medicul dermatolog in cazul in care acesta are mai mult de 25 de alunite sau prezinta istoric familial de melanom sau alt tip de cancer. Pot fi necesare vizite mai frecvente, daca exista mai mult de 50 de alunite, un istoric de alunite anormale sau un sindrom genetic sau imunologic. In ceea ce priveste alte tipuri de cancer de piele, atat carcinomul bazocelular (BCC), cat si carcinoamele cu celule scuamoase sunt foarte rare la copii si apar in mod obisnuit numai la pacientii cu sindroame genetice, potrivit Doctorul zilei. Zilele de vară sunt tot mai aproape şi, inevitabil, vom ajunge să petrecem mult mai mult timp afară, în soare. Asta înseamnă că trebuie să ne protejăm foarte bine pielea de razele UV. Cele mai vulnerabile zone ale feţei, care pot duce la apariţia cancerului de piele non-melanom sunt buzele, urechile şi pleoapele. Protecţia solară trebuie aplicată în fiecare zi, de fiecare dată când ieşim afară din casă, iar produsele pe care le folosim trebuie să aibă SPF 30 sau mai mare. Chiar şi atunci când purtăm ochelari de soare sau când ne aflăm în maşină, razele UV pătrund prin geam sau lentilă şi afectează pielea, potrivit CSID. Oamenii de ştiinţă au identificat proteina care inhibă editarea genetică prin metoda CRISPR, deschizând astfel posibilitatea unui control mai precis asupra rezultatelor oferite de către această tehnică. Folosind testarea bio-chimică şi celulară, oamenii de ştiinţă au reuşit să identifice compusul chimic care distruge legarea enzimei SpCas9, folosită în tehnica de editare genetică CRISPR, de către codul ADN. Aceste proteine descoperite recent sunt mult mai mici decât proteinele care blochează enzimele Cas9 descoperite anterior, notează Phys.org citat de Descopera. Studiile realizate la Spitalul La Peyronie din Franţa arată că extractul obţinut din acest fruct şi din ulei de soia nesaponificat ameliorează durerile, diminuaează rigiditatea cu care se confruntă cei care suferă de osteoartrită la genunchi şi la şold, reduce inflamaţia şi stimulează refacerea cartilajului. Efectele pozitive s-au constatat la pacienţii care au primit o doză de 300 mg pe zi din acest supliment, într-un interval cuprins între două săptămâni şi două luni, scrie Click.