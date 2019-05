Utile: Tumorile cerebrale- cum se manifestă, cum pot fi diagnosticate și cum se tratează; Plante şi sucuri care îţi dau energie

Descoperă ce le declanşează Migrenele pot fi declanşate de aproximativ orice, de la brânza maturată până la vinul roşu; de la vremea de afară (în special zile calde sau furtunoase sau când se schimbă presiunea barometrică) până la anumite mirosuri, cum ar fi cele de chimicale. Mai mult, "nucleul migrenei" este hipersensibil, astfel încât somnul sau mâncarea neregulată, precum şi episoadele stresului, pot cântări puternic. Încearcă tratamente alternative. De exemplu acupunctura, care este inofensivă şi poate fi chiar utilă: numeroase studii sugerează că poate reduce frecvenţa migrenelor., scrie csid.ro .În timp ce tumorile cerebrale benigne sunt necanceroase, tumorile maligne sunt canceroase, se dezvoltă mult mai repede decât cele benigne și afectează țesuturile adiacente ale creierului.Unul dintre principalele simptome ale tumorilor cerebrale este durerea de cap, însă aici trebuie menționat că există multe alte cauze comune care pot provocă dureri de cap. De regulă, alte simptome care Însoțesc tumorile cerebrale sunt următoarele: convulsii, stari de confuzie, vedere încețoșată sau dublă, stari de greațăamortirea sau pierderea capacității motrice a unei părți a corpului,pierderi de memorie, incapacitate de concentrare conform medlife.ro Mâncarea gătită în casă este mai bogată în nutrienți, mai săracă în grăsimi, zaharuri și calorii decât alimentele semipreparate sau cele comandate de la restaurante. În plus, gătitul acasă îți permite să experimentezi cu unele rețete sau să le transformi astfel încât ele să fie pe placul întregii familii. În plus, te ajută să faci economii considerabile, fiind mult mai ieftin să îți prepari acasă mâncarea, conform unica.ro Menta, sub formă de infuzie sau pulbere, are efecte tonice la nivel mental şi de înlăturare a stării de astenie cauzată în special de suprasolicitare. Cătina are acţiune tonică şi energizantă, înlătură starea de oboseală fizică şi psihică şi îmbunătăţeşte capacităţile cognitive. Extractul de lemn–dulce are efecte benefice, tonice şi stimulatoare, în special în cazul persoanelor stresate, suprasolicitate, care prezintă sindromul oboselii cronice. Se poate administra sub formă de pulbere (jumătate de linguriţă de trei ori pe zi), infuzie combinată (două căni pe zi), tinctură (o linguriţă de trei ori pe zi, diluată în apă) sau capsule, potrivit click.ro O lingură de inox Este una dintre cele mai simple și cel mai puțin cunoscute metode să scapi de mirosurile neplăcute de pe mâini. Poate că ai văzut deja prin unele magazine săpunuri din inox. Acestea sunt recomandate în special pentru bucătărie și persoanelor care folosesc adesea ingrediente cu mirosuri persistente.Sare și lămâie Știi deja cât de bună este lămâia proaspătă să parfumezi bucătăria, să cureți tocătoarele de lemn și vesela, să dai luciu electrocasnicelor cromate sau să elimini mirosurile grele din frigider. La fel de bună este și pentru a-ți curăța și parfuma mâinile, scrie libertatea.ro