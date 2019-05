Utile: Top 33 obiecte şi substanţe ce pot cauza dermatita de contact;Toxinele, dușmani periculoși pentru sănătatea noastră; 9 ceaiuri care nu trebuie băute seara

Dermatita de contact se diagnostichează la medicul dermatolog iniţial iar la medicul alergolog se fac teste epicutante. Acestea se desfăşoară în felul următor - se aplică pe o porţiune de piele sănătoasă o faşă îmbibată cu substanţa presupusă a fi cea sensibilizantă şi se acoperă cu un plasture. După 24 şi după 48 de ore se fac controalele necesare – testul este pozitiv dacă în zona respectivă au apărut eriteme, veziculaţie sau exsudaţie. Poate debuta cu roşeaţă, cu edem (umflături). Urmează apoi faza de veziculaţie, iar apoi se rup veziculele şi se formează cruste. Senzaţia de mâncărime (pruruit) este intensă, scrie CSID. Starea de oboseală care ne copleșește, deseori, se datorează ficatului, care este răspunzător de detoxifierea corpului nostru. Toxinele care se depozitează în aceste organe contribuie la scăderea nivelului de energie. Numeroase studii realizate la nivel europen susțin că , în astfel de situații ficatul are nevoie de vitamina K . De aceea, este firesc să completăm rezervele de vitamina K ,pierdute, prin alimentație și, în dieta cotidiană, să introducem alimente bogate în această vitamină: semințe de dovleac, avocado, sparanghel și pătrunjel, scrie Click. Cervicita reprezintă inflamaţia colului uterin şi, din păcate, simptomele pot să lipsească. Acesta poate fi unul dintre motivele pentru care această afecţiune este foarte des întâlnită. Ce mai frecvent, cervicita poate fi determinată de infecţiile cu Chlamydia trachomatis, Tricomonas vaginalis, Neisseria gonorrheae (gonococul), Herpex simplex, virusul papilloma uman (HPV). Este o afecţiune ce poate evolua foarte lent, în ani de zile, timp în care singurul simptom poate fi o scurgere vaginală, nu întotdeauna abundentă, leucoree ce poate fi ignorată de către femeie, potrivit Adevarul.



Schimbarea obiceiurilor alimentare ale întregii familii nu este însă ceva ce se poate întâmpla peste noapte, iar impunerea unor reguli se poate dovedi adeseori mai dificilă decât te-ai aștepta, mai ales dacă nu ești pregătită să aplici câteva măsuri eficiente. Mâncarea gătită în casă este mai bogată în nutrienți, mai săracă în grăsimi, zaharuri și calorii decât alimentele semipreparate sau cele comandate de la restaurante. În plus, gătitul acasă îți permite să experimentezi cu unele rețete sau să le transformi astfel încât ele să fie pe placul întregii familii. În plus, te ajută să faci economii considerabile, fiind mult mai ieftin să îți prepari acasă mâncarea, potrivit Unica. Unele licori nu sunt indicate seara, dacă vrei să ai un somn liniştit şi odihnitor, pentru că au efecte asemănătoare cafelei. Iată câteva dintre acestea! Ceaiul negru este excepţional, consumat pentru calităţile sale răcoritoare, energizante, dar şi pentru gustul intens şi aromat. Conţine mai multă teină decât ceaiul verde, dar mai puţină cofeină decât cafeaua. Dă energie corpului, de aceea trebuie evitat seara. Ceaiul de ghimbir are efecte excelente în combaterea indigestiei, a migrenelor, a răcelilor de sezon. Însă nu trebuie consumat seara, pentru că are un puternic efect energizant, dar e ideal pentru dimineţile în care vrei să renunţi la cafea. Ceaiul verde e recomandat tocmai în stările de oboseală cronică şi pentru creşterea capacităţii de concentrare, însă e unul dintre ceaiurile periculoase seara, potrivit Click.