Utile: ​Depresia de duminică. De ce ne apucă tristețea la finalul weekendului; Ameţeşti? Uite ce boli poţi avea; Alimente care luptă împotriva infecţiei cu stafilococ auriu

Apatia de duminică seara nu este o depresie propriu-zisă și nu trebuie să ne alarmeze însă este indicat să ținem cont de intensitatea acestei trăiri deoarece ne poate oferi indicatori realiști despre gradul de satisfacție la locul de muncă și despre cât de intens resimțim stresul. Cu cât stresul reînceperii unei noi săptămâni de muncă este mai mare, cu atât calitatea somnului scade putând merge pana la insomnie. Cercetările arată că cei care dorm mai puțin de 6 ore pe noapte, pe termen lung sunt cu 30% mai predispuși stărilor depresive decât ceilalți, potrivit Doctorul zilei. Anemia poate provoca stări de ameţeală, din cauza cantităţii mici de oxigen din sângele care irigă organele. În caz de anemie feriprivă, nivelul hemoglobinei - proteina care transportă oxigen în sânge – scade sub cel normal. Suplimentele alimentare cu fier şi alimentele bogate în acest oligoelement rezolvă problema. În momentul în care organismul este privat de anumite alimente, din dorinţa de a slăbi sau în lipsa unei alimentaţii corecte, concentraţia de zahăr din sânge scade. Corpul nu mai are de unde să îşi ia energia necesară. Pe acest fond, apar ameţelile însoţite de cele mai multe ori şi de dureri de cap. Spondiloza cervicală este o afecţiune degenerativă a coloanei vertebrale. Afectează discurile intervertebrale de la nivelul gâtului şi măduva spinării, precum şi rădăcinile nervilor spinali – ceea ce dă neplăcute stări de ameţeală, potricit Click. O alimentaţie sănătoasă ne poate ajuta să luptăm împotriva infecţiilor cu stafilococ, dar şi să ne întărească imunitatea. În plus, pielea este cea mai importantă barieră de apărare împotriva acestei bacterii, iar o piele sănătoasă poate preveni şi ţine la distanţă bacteria pentru a nu ajunge în sânge. intr-o dietă obişnuită nu trebuie să lipsească morcovii. De exemplu, 300 de grame de morcovi oferă 184% din necesarul zilnic recomandat de Vitamina A. Proaspăt, sucul de morcovi oferă 451% din necesarul zilnic. Şi, din moment ce este un aliment cu un gust neutru, poate fi consumat cu uşurinţă în salate, supe sau asezonat altor preparate, potrivit Descopera. La nivel mondial, una dintre cele mai cerute intervenţii estetice este rinoplastia. Un nas în armonie cu trăsăturile feţei îmbunătăţeşte radical aspectul estetic per ansamblu. Până de curând, corecţiile formei nasului se realizau cu ajutorul intervenţiei chirurgicale, prin modificarea osului şi cartilajului. Cum multe persoane se tem de operaţie, anestezie şi eventual posibilele complicaţii după procedură, alternativa pentru aceste corecţii a devenit acidul hialuronic. Medicina estetică a avansat, iar procedurile minim-invazive sunt din ce în ce mai frecvente. Astfel, un nou tip de intervenţie îi ajută pe cei care îşi doresc să îmbunătăţească aspectul nasului lor, fără clasica rinoplastie scrie CSID. Principalul hormon de stres al organismului este cortizolul. Este secretat de organele suprarenale, rolul său fiind acela de a creşte şi întreţine instinctul de supravieţuire, de “luptă sau fugă”. Practic, îţi dă putere fizică şi energie atunci când te simţi în pericol. Acest tip de stres induce starea de alertă şi te ajută să înfrunţi cu succes pericolul. Stresul poate fi şi negativ, atunci când e în permanenţă prezent. În societatea modernă, acest lucru se întâmplă de obicei la serviciu. Conform unui studiu realizat pe un eşantion de 1.000 de români din mediul urban, 98% dintre ei au declarat să sunt afectați de stres. Iar pentru 78% dintre respondenţi, munca e principalul factor declanşator, scrie Click.