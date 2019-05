Utile: Ce reguli poți să încalci în diete; Infecţiile din spitale cauzate de mâinile nespălate; Cât de importantă este rutina de dimineață

Dulciurile sunt permise. Absenţa totală a dulciurilor este un motiv de frustrare şi stres în cursul unei diete. Alege dulciuri cât mai sănătoase: ciocolată neagră, dulciuri cu fructe sau cu puţine grăsimi, făcute în casă. Controlul cantităţilor nu este obligatoriu. Pentru că sunt o mulţime de legume care au sub 100 de calorii la 100 de grame, acestea pot fi mâncate în porţii mari fără să îţi afecteze dieta. Varza, salata verde, castraveţii, morcovii, ţelina, roşiile, ciupercile, ardeii graşi nu au nevoie să fie limitate cantitativ, potrivit Click. Subiectul infecţiilor din spitalele româneşti este unul generos. Foarte generos, din păcate. Însă prin respectarea unor reguli de bază atât din partea pacienţilor cât şi a personalului medical şi a celui auxiliar, dar şi al vizitatorilor numărul infecţiilor se pot reduce. Majoritatea infecţiilor din spitale sunt cauzate de mâinile nespălate. Studiile arată că dezinfectarea mâinilor în mediul spitalicesc se face sub 50% din necesar. Cadrele medicale trebuie să-şi dezinfecteze mâinile de minim 100 de ori într-o tură de 12 ore. Depinde de numărul pacienţilor. Procedura se efectuează de câte ori este necesar, potrivit CSID. Investiția a numai 15 minute într-o rutină de dimineață poate produce mai departe un plan mult mai eficient al modului în care îți folosești această resursă extrem de importantă, timpul, pe parcursul unei zile. Cum cele mai productive ore dintr-o zi sunt întotdeauna primele trei ale zilei, este esențial să știi în ce fel le vei folosi, astfel încât să te bucuri și de cele mai bune rezultate în acest interval. Construiește-ți o rutină, respect-o și las-o să te ajute în planurile tale de zi cu zi, scrie Unica. Preferată şi apreciată, poate mai mult, de vegani, vegetarieni şi cei care ţin postesc frecvent, mazărea oferă unul dintre cele mai complete suplimente proteice. Avem multe surse de proteine, însă numai câteva dintre acestea sunt de bună calitate. Mazărea se numără printre ele, fiind folosită şi ca adaos excelent pentru o alimentaţie sănătoasă. Proteina din mazăre pare cea mai hipoalergenică dintre toate pudrele proteice, are o rată de asimilare de 98%, este o proteină completa, deci conţine toţi aminoacizii esenţiali, potrivit Doctorul zilei.



Dacă pielea coatelor şi a călcâielor tale este uscată şi crăpată, iată ce poţi face cu cojile de lămâie pentru a remedia această problemă neplăcută. Taie o lămâie pe jumătate şi stoarce sucul. În coaja lămâii adaugă bicarbonat de sodiu, apoi freacă-ţi cu aceasta coatele şi călcâiele. În acest fel, pielea va fi hidratată în profunzime şi, cu timpul, va deveni şi mai deschisă la culoare. O proprietate mai puţin cunoscută a cojii de lămâie este aceea că poate îndepărta eficient mătreața. Taie mărunt cojile de la 1-2 lămâi şi masează-ţi temeinic pielea capului, potrivit Click.