Utile: Cum să slăbeşti prin hipnoză; Care sunt fructele şi legumele cu cele mai multe pesticide; Sindromul burnout și perfecționismul

Hipnoza este metoda revoluţionară şi extrem de eficientă care nu îţi garantează că vei scăpa de kilogramele în plus peste noapte, însă cu siguranţă te va ajuta să-ţi schimbi crezurile şi dorinţele necontrolate de a mânca; asta pentru că hipnoza nu lucrează cu mintea conştientă, ci acţionează la nivel subconştient - acel nivel al crezurilor, al emoţiilor şi al credinţelor noastre. Totodată, psihologii atenţionează că hipnoza nu elimină nevoia de a menţine o dietă sănătoasă şi a avea constant activitate fizică, ci dimpotrivă ne ajută să le integrăm cu uşurinţă printre obiceiurile noastre principale. Astfel, vom putea chiar să ne obişnuim cu mişcarea şi să ajungem în punctul în care să ne placă exerciţiul fizic sau alte activităţi care ajută la slăbit, scrie CSID. Puţin producători mai respectă doza de pesticide permisă şi pauza până la recoltare. La ce fructe şi legume să fiţi atenţi? Piersicile şi caisele. Pomii sunt stropiţi abundent primăvara împotriva dăunătorilor, iar pesticidele sunt uşor reţinute în puful de pe coajă. Specialiştii recomandă să le curăţaţi coaja sau să vă orientaţi mai degrabă spre nectarine, a căror coajă reţine mai puţine otrăvuri. Merele. Dacă avem de ales între un măr mic şi unul mare, arătos, perfect, prima variantă e cea corectă. Nutriţioniştii atrag atenţia că merele crescute pentru uz industrial sunt stropite imediat după recoltare pentru prevenirea apariţiei petelor. Şi pe acestea e bine să le curăţaţi de coajă, scrie Click.



Dacă ești incapabilă să te concentrezi și ai un sentiment de stagnare, dacă îți lipsește dorința să te vezi cu prietenii, să faci activitățile care îți plac, dacă devii indisponibilă emoțional pentru persoanele dragi sau ușor iritabilă, cu izbucniri de furie sau de plâns, dacă îți neglijezi corpul, inclusive hrana, somnul, relaxarea, dacă exercițiile fizice nu doar că nu sunt o prioritate, dar încep să dispară din preocupările tale, dacă uiți de propriile nevoi și le pui pe ale altora sau pe cele ale muncii înaintea ta, atunci suferi de burnout. Burnout-ul este o prăbușire fizică, psihică și emoțională în urma unui stres ridicat, prelungit pe o durată mare de timp, și a acumulării unei oboseli cronice, potrivit Unica. Probabil știi deja pe limba ta se găsesc foarte multe bacterii, însă te-ai gândit vreodată cate afecțiuni poate indica aspectul acestui organ? Obisnuiteste-te sa îți studiezi limba în fiecare dimineață, pentru ca vei afla astfel dacă ai vreo problema de sănătate. In general, o limba sănătoasă are o culoare rozalie. Dar dacă dimineața, după trezire, suprafața limbii este acoperita de o pelicula albicioasa sau gălbuie, este un semn de infecție sau înseamnă ca ai probleme digestive, cu rinichii ori la intestine, potrivit Adevarul.



Este drept că sportul şi dieta sunt cele mai bune soluţii pentru a obţine silueta de vis. Dar când acestea nu dau roade aşa cum ţi-ai dori, trebuie să apelezi la anumite trucuri. Postura, hainele, încălţările, toate acestea te fac să arăţi mai slabă sau, dimpotrivă, îţi accentuează kilogramele în plus. Trebuie doar să ştii cum să le foloseşti în avantajul tău. Alege hainele potrivite. Nici prea largi, pentru că vor da senzaţia de mai mult volum, dar nici prea strâmte, pentru că vor scoate în evidenţă toţi colăceii. Se ştie că negrul subţiază, dungile verticale alungesc. Totuşi, ca să arăţi bine, nu te îmbrăca numai în dungi sau complet în negru. Înveseleşte ţinuta cu accesorii colorate - spre exemplu pantofii, cerceii, colierul, geanta, eşarfa, potrivit Click.