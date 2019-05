Utile: Ce înseamnă când ai gust acru în gură. Cauze şi tratament; Cât de mult contează culoarea pereţilor;Semne timpurii ale autismului

Gustul acru este specific unei afecţiuni a stomacului de care suferă un număr mare de oameni: boală de reflux gastroesofagian. Atunci când suferi de aşa ceva, conţinutul stomacului este împins sus pe esofag, dând senzaţia de arsura şi provocând adesea şi gustul acru în gură. Refluxul gastroesofagian este un proces normal, fiziologic care constă în deplasarea retrogradă, fără efort, a conţinutul gastric către esofag. Refluxul gastroesofagian apare de mai multe ori pe zi, în special după mese voluminoase, fără să producă simptome sau leziuni ale mucoasei esofagiene, scrie Adevarul. Cromatica unui spaţiu este extrem de importantă pentru imaginea de ansamblu. Cel mai simplu şi economic este să alegeţi culorile pentru pereţi. Dacă nu vă plac nuanţele puternice şi doriţi o paletă neutră, nu alegeţi clasicul alb. Găsiţi tonuri de ivory (culoarea fildeşului), ocru sau bej. Iată câteva idei pentru fiecare cameră în parte. În dormitor – peretele din spatele tăbliei patului poate avea o nuanţă de ocru, iar restul pereţilor ivory. În living – alegeţi o nuanţă de maro cappuccino pentru peretele cu televizorul şi bej pentru restul pereţilor. Cei îndrăzneţi pot alege tonuri de mov, violet, bej, turquoise, auriu, argintiu, scrie Click. În primul an de viaţă, bebeluşii încep să scâncească şi să utilizeze gesturi precum arătatul cu degetul, avertizează specialiştii în domeniu, adăugând de asemenea şi că mimica lor este foarte importantă – copiii tind să le zâmbească celor care îi îngrijesc. Zgomotele copilului ar trebui să aibă şi o funcţie socială şi ar trebui să încerce să comunice cu părinţii; să transmită un anumit mesaj, pe care acesta încă nu ştie să îl comunice în mod verbal. Copiii care dezvoltă autism nu comunică de cele mai multe ori prin sunete sau gesturi şi pot (cel mai probabil) să nu răspundă stimulării sociale, scrie CSID. Daca mai ai doar cateva zile pana la un mare eveniment la care trebuie sa arati impecabil, iar cele trei-patru kilograme acumulate in ultima vreme se incapataneaza sa ramana pe burtica si pe coapse, atunci e clar ca trebuie sa incerci o dieta-minune. In cazul dietei stewardeselor e vorba de doar doua mese consistente pe zi. Micul dejun este foarte “subtire”, mai exact o cafea sau un ceai fara zahar si jumatate de fruct din categoria citricelor: grapefruit, portocala, pomelo. Este obligatoriu ca in cele patru zile de dieta sa consumi cel putin 1,5 litri de apa pe zi, scrie Doctorul zilei. Afecţiunile acesteia sunt periculoase la orice vârstă, de aceea este crucial să o menţinem sănătoasă. Iată câteva plante care ne ajută să prevenim dezechilibrele hormonale din organism. Ghimbirul asigură mineralele de care are nevoie glanda tiroidă pentru a funcţiona corespunzător: potasiu, magneziu şi zinc. Ceaiul de urzici este una dintre cele mai bune metode de tratare a hipertiroidismului şi a hipotiroidismului. Ca şi algele marine, urzicile asigură necesarul de iod pentru buna funcţionare a glandei tiroide, scrie Click.