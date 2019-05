Utile: Legătura dintre somn şi greutate: cât trebuie să dormi ca să slăbeşti; Somnul dezechilibrat este un adevărat pericol. Specialiștii pun la zid atât lipsa somnului, cât și somnul în exces, iată de ce

Cum trebuie să pregătim baia: În apa caldă, de 36-37 de grade (nu mai caldă pentru că apa prea fierbinte usucă pielea nepermis de mult), adăugăm spuma preferată, pe bază de plante, procurată de la magazinele Plafar. În această spumă vom sta 10-15 minute. Apoi, vom spăla cada cu dușul, pentru a elimina spuma și celulele de piele exfoliate de spumă. Sunt excelente băile cu ulei aromat din diferite extracte: de vanilie, portocală, scorțișoară, eucalipt, busuioc sau de mentă. După cel mult zece minute, vom constata efectul relaxant. Pentru hrana pielii putem folosi și baia relaxantă cu oțet de mere (zece linguri) la cadă sau cu zer de lapte, 250 ml, scrie click.ro Într-un interviu pentru POPSUGAR, Dr. Rizwana Sultana, medic şi profesor la Universitatea de Medicină din Texas, susţine că pentru a slăbi este nevoie de 7-9 ore de somn, pe noapte. De asemenea, specialistul menţionează că starea de oboseală din timpul zilei rezultă incapacitatea de a te antrena sau de a te motiva. Astfel, „somnul de frumuseţe” poate perturba ritmul circadian, care afectează procesul de eliminare al hormonilor, conform csid.ro O perioadă de somn sub şapte ore sau care depăşeşte nouă ore poate avea un efect negativ asupra performanţelor cognitive ale unei persoane, precum memoria vizuală şi timpul de reacţie, conform unui studiu publicat de University College London (UCL), citat de Xinhua. Cercetătorii au descoperit că persoanele care dormeau mai puţin de şapte ore făceau mai multe erori (5%) în cadrul unui test de memorie vizuală, iar cele care dormeau peste nouă ore greşeau chiar mai mult (9% ) la acest test, potrivit doctorulzilei.ro Dioxidul de carbon este gazul care contribuie în mod clar la încălzirea climei de pe planeta noastră. Această încălzire, pe lângă efectele binecunoascute, contribuie şi la o mai mare rată de creştere a plantelor. Din acest punct, o rată mai mare a creşterii plantelor este asociată cu o mai mare producţie de polen. Acesta fiind, aşa cum ştiu toţi cei care suferă de alergii, cauza alergiilor sezoniere, scrie descopera.ro Salvia, cunoscută în popor sub numele de jaleş bun, şerlai, jai sau salcâm boieresc, este una dintre cele mai folosite plante de pe mapamond. De-a lungul timpului, salvia și-a căpătat renumele de panaceu care dăruieşte viaţă lungă consumatorilor. Terapeuţii cred că denumirea salviei (Salvia officinalis) provine din latinescul „salvere"care înseamnă a salva. Puterea terapeutică a plantei se datorează compușilor caracteristici -substanţe active care se regăsesc în compoziţia sa: uleiul volatil, taninurile, azotatul de potasiu şi substanţele extrogene. Totodată, în frunzele proaspete, salvia depozitează cantităţi semnificative de vitamine benefice sănătății: A, C şi B1, notează click.ro