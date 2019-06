Utile: Cum și-au antrenat mintea cei mai abili milionari ai lumii. Sunt 3 secrete super eficiente, la îndemâna tuturor; Alimentele care provoacă deces prematur și cancer

Produsul sută la sută vegetal va reprezenta România la concursul european de inovaţie în alimentaţie, „Ecotrophelia”. Profesorii şi studenţii care au inventat produsul spun că au obţinut o gustare pentru persoanele active. Aceasta se serveşte între mese, este energizantă şi nu are în compoziţie aditivi. În plus, este uşor de transportat şi foarte gustoasă, spun inventatorii gustării, conform descopera.ro Cele mai multe semipreparate, sucurile cu zahăr sau îndulcitori, burgerii vegetali cu aditivi, cârnații, supele la plic și snaks-urile fac parte din categoria alimentelor ultraprocesate. Potrivit cercetătorilor, acestea au, în general, o cantitate mare de sare, grăsimi saturate, zahăr și sunt sărace în vitamine și fibre. La toate acestea se adaugă contaminanții din ambalaje și recipientele din plastic.Consumul de alimente ultraprocesate a fost asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare, în special boli coronariene și boli cerebrovasculare, potrivit Unica Precum mușchii și organele, și creierul se schimbă, odată cu vârsta. Sinapsele încetinesc, unele celule mor și masa totală a creierului se micșorează. Folosiți-vă de un model mental. Calitatea gândirii este direct proporțională cu numărul modelelor din cap. Cu cât ai mai multe, cu atât mintea va fi mai ascuțită, mai ageră. Jucați jocuri, forțați-vă limitele: sudoku, puzzle, cuvinte încrucișate, rebus, integrame, ghicitori, scrie Doctorul Zilei Un studiu realizat la Universitatea din Cambrige precizează că expunerea la substanțele toxice care contaminează aerul în orașe nu anulează beneficiile mersului pe jos sau pe bicicletă. Studiul prezintă și motivații în acest caz: în medie, un orășean ar trebui să meargă 16 ore pe jos sau șapte ore pe bicicletă pe zi pentru ca poluarea să anuleze efectele benefice ale exercițiilor fizice frecvente, notează click.ro Crescătorii de capră 'se numără pe degete' în țara noastră, ceea ce face ca laptele de capră să fie un produs rar și foarte puțin consumat. Peste 90% din laptele dulce din comerț provine de la vaci, iar cel de capră abia depășește 2 procente. Cu toate acestea, românii au început să caute mai des lapte și brânză de capră. Dar iată care sunt diferențele dintre cel mai consumat lapte și cel mai apreciat de către medici și nutriționiști Dacă laptele de vacă are în medie 30 g de materii grase la un litru, laptele de capră ajunge la aproape 43 g de materii grase la litru, conform Libertatea pentru femei