Utile: Câte calorii trebuie să consumi pe zi, în funcție de vârstă; Dieta cu mămăligă; S-a rupt un dinte? Ce e de făcut?

Calcul calorii pentru slăbit. Un principiu general acceptat spune că femeile ar trebui să consume 2000 de calorii pe zi, iar bărbații 2500, pentru un stil de viață sănătos, însă nutriționiștii susțin că aceste cifre variază în funcție de vârsta și de stilul de viață al fiecăruia dintre noi. Statisticianul Nathan Yau, de la Universitatea California Los Angeles (UCLA) a analizat datele de la Departamentul American pentru sănătate în scopul de a determina modul în care intervine vârsta în calculul numărului de calorii pe care o persoană trebuie să le consume zilnic astfel încât să își mențină greutatea optimă, potrivit Unica.



Am fost surprinsă să aflu că există un regim de slăbire cu mămăligă. Mai ales că, eu ştiam că mălaiul îngraşă. Însă, se pare că lucrurile nu stau deloc aşa. Şi că dacă combini cum trebuie alimentele, vei reuşi să scapi de colăceii de pe abdomen cu mămăligă. Această cură de slăbire se poate ţine timp de 4 – 5 săptămâni. În acest timp, vei da jos minimum 10 kilograme, maximum 15. Evident, va trebui să nu trişezi şi să urmezi cu exactitate paşii acestei diete. De exemplu, la micul ai putea opta pentru o felie de mămăligă unsă cu gem de prune (cumpăraţi unul fără zahăr. Bea un pahar mare de limonadă făcut dintr-o lămâie, un grapefruit şi puţină mentă, scrie Click. Fracturarea unui dinte este un eveniment neplăcut care ne ia prin suprindere şi ne determină să cerem de urgenţă o programare la medicul dentist pentru a rezolva această problemă. Obturaţia este o metodă indicată atunci când se doreşte refacerea conturului natural al dintelui în situaţia în care fractura nu este foarte mare, nu a ajuns la nerv şi a rămas suficient smalţ dentar intact. Plombarea unui dinte este o procedură simplă, care de obicei nu necesită anestezie. Faţetele dentare sunt folosite când lipsa de smalţ nu este foarte mare, mai ales pentru refacerea integrităţii conturului şi formei dinţilor din faţă, scrie CSID. Avocado conține vitaminele: A, C, D, E, K, B6, B12, grăsimi bune și 25% din doza zilnică recomandată de vitamina C. De asemenea, avocado conține minerale precum: calciu, fier, potasiu, magneziu, fosfor, potasiu, cupru, mangan și altele. Prin conținutul în betasitosterol, avocado scade colesterolul rău cu 22%, crește colesterolul bun cu 11% și reduce trigliceridele sangvine cu 20% . Studiile arată că acidul oleic previne cancerul de sân, inhibă creșterea tumorală în cancerul de prostată și depistează celulele precanceroase și canceroase orale și le elimină, scrie Libertatea.



Cele mai multe semipreparate, sucurile cu zahăr sau îndulcitori, burgerii vegetali cu aditivi, cârnații, supele la plic și snaks-urile fac parte din categoria alimentelor ultraprocesate. Potrivit cercetătorilor, acestea au, în general, o cantitate mare de sare, grăsimi saturate, zahăr și sunt sărace în vitamine și fibre. La toate acestea se adaugă contaminanții din ambalaje și recipientele din plastic. Potrivit Inserm, acest tip de alimente reprezintă peste jumătate din aportul de energie în multe țări occidentale, scrie Unica.