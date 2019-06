Utile: 21 de ponturi ca să faci economie la energie în casă; Scolioza, cea mai frecventă afecțiune la nivelul coloanei; Tot ce trebuie să ştii despre bruxism de la un medic ortodont

Orice bănuţ este important în zilele noastre. Specialiştii E.ON Energie România ştiu metode simple pentru a face economii la utilităţi. Nu aşeza frigiderul aproape de o sursă de căldură sau direct în lumina soarelui. Dacă are scala de la 1 la 10, cumpără un termometru de frigider, şi reglează-l să funcţioneze la 4 grade. Dezgheaţă frigiderul periodic. Cu cât are mai multă gheaţă, cu atât mai multă energie trebuie să folosească pentru a răci. O maşină de spălat rufe cu încărcare frontală foloseşte mai puţină apă şi costă mai puţin s-o foloseşti. Foloseşte o încărcare plină de fiecare dată. Selectează cel mai scurt program de spălare, scrie Click. Scolioza este cea mai des întâlnită problemă medicală localizată la nivelul coloanei. Practic, curbura laterală a coloanei vertebrale așa cum este descrisă scolioza apare de regulă în perioadele de creștere, înainte de pubertate. De cele mai multe ori, cazurile de scolioză sunt ușoare, deși există și copii care dezvoltă deformări ale coloanei vertebrale ce se agravează în timp. În cazurile ușoare, tratamentul nu este necesar. Doar cazurile grave care necesită monitorizare constantă este posibil să ajungă la operație, scrie Doctorul zilei. Bruxismul este termenul medical ce se referă la fenomenul prin care persoanele îşi scrâşnesc dinţii în timpul somnului, încleştându-şi maxilarul şi mandibula. Multe persoane au bruxism, însă nu ştiu acest lucru, iar obiceiul frecvent poate cauza afectarea smalţului şi chiar pierderea dinţilor, inflamaţii şi retracţii gingivale, precum şi creşterea mobilităţii dentare. La copii, bruxismul se manifestă la două, poate chiar trei cazuri de copii din zece, potrivit specialiştilor, atunci când copilul doarme sau este foarte stresat, scrie CSID. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, o treime dintre decesele prin cancer apar pe fondul excesului ponderal, a consumului redus de legume şi fructe, a sedentarismului, fumatului şi a excesului de alcool. “Nu ne putem baza doar pe renunţarea la zahăr. Cea mai bună dietă este cea mediteraneană: se bazează pe legume, fructe, peşte, ulei de măsline. Persoanele care locuiesc în baziul Mediteranei sunt longevive. O vreme, s-a crezut că o carenţă de vitamina D poate avea un impact negativ asupra sănătăţii oaselor şi poate fi legată de un risc mai crescut de cancer de colon, dar studiile nu au dovedit acest lucru”, concluzionează expertul oncolog, potrivit Click. Obiceiul de a dormi cu televizorul aprins ar putea creşte riscul de obezitate pentru femei, transmite Press Association, preluată de Agerpres. Femeile expuse la lumină artificială în timpul nopţii au o probabilitate mai mare de a se îngrăşa şi a deveni obeze sau supraponderale în următorii cinci ani, potrivit unui studiu la care au participat 44.000 de persoane. Cercetarea, publicată în revista JAMA Internal Medicine, sugerează că eliminarea luminilor şi ecranelor din dormitor ar putea reprezenta o altă modalitate de a combate criza obezităţii, au precizat autorii studiului, potrivit Libertatea.