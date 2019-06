​Utile: ​Efectele dezastrului de la Cernobîl se resimt și astăzi. Cum suntem afectați de radiații; Rău de maşină? Încearcă soluţii naturale; Cum tratezi răcelile de vară

În timp ce doctorii se feresc să lege aceste probleme de dezastrul din 1986, medicul Iuri Bandazhevsky, cel care a realizat o serie de cercetări, susţine că cesiul 137, eliberat în aer în urma accidentului de la Cernobîl, este cea mai mare ameninţare şi spune că localnicii îl introduc în organism prin alimentele cultivate în zonă, relazează Daily Mail. Numeroşi copii cu dezabilităţi locuiesc în Căminul pentru Copiii infirmi din oraşul Vesnova, de lângă Glusk, Belarus. Căminul nu este situate foarte departe de zonele contaminate de radiaţii, despre care se crede că au cauzat malformaţii congetitale pe scară largă, în întreaga zonă, scrie Doctorul zilei.



Răcelile în sezonul cald pot fi produse de aparatele de aer condiţionat, deoarece acestea scad umiditatea aerului. Astfel, aerul usucă pasajele nazale, permiţând virusurilor să se dezvolte. Călătoriile, de asemenea, contribuie la răcelile de vară pentru că turiştii sunt expuşi la virusuri noi, cu care nu sunt obişnuiţi. Gargara cu sare şi turmeric hidratează mucoasa gâtului şi ajută la recuperarea după o răceală de vară. Ghimbirul vindecă răceala de vară pentru că este un antiviral natural. Vitamina C reduce frecvenţa şi severitatea răcelii obişnuite. Doza recomandată de cele mai multe studii este de 1.000 mg pe zi, scrie Click. Apendicita este cea mai frecventa urgenta chirurgicala abdominala si consta in inflamatia apendicelui. Cauza acestei afectiuni poate fi, in multe dintre situatii, obstructia cavitatii organului din cauza unei proliferari limfatice stimulate bacterian sau din cauza unui mic corp strain. Aceasta provoaca o crestere a presiunii din interiorul organului, o tulburare a circulatiei sangelui din peretii organului si inflamatia acestuia ce poate evolua in lipsa tratamentului corespunzator pana la perforatie, scrie CSID. Un nou studiu a ajuns la concluzia că ambalajul în care este învelită ciocolata este mai important decât gustul acesteia. Un studiu recent al Universităţii Melbourne a ajuns la concluzia că, în ceea ce priveşte ciociolata pe care o cumpărăm, ambalajul joacă un rol foarte important în decizia de a o achiziţiona, notează Science Alert. Unul dintre modurile prin care ne justificăm decizia de a cumpăra un tip sau altul de ciocolată este prin gustul acesteia, scrie Descopera. Înainte să pleci la drum, bea o ceaşcă de infuzie din ghimbir. Băutura este recunoscută pentru proprietăţile de combatere a răului de maşină. Studiile ştiinţifice au demonstrat că o ceaşcă de ceai de ghimbir concentrat reduce cu până la 90% riscul de a suferi de greaţă şi de alte simptome specifice răului de transport. Pe distanţe mai lungi, există riscul să te confrunţi cu neplăceri digestive cauzate de răul de transport. Astfel, odată cu senzaţia de pierdere a echilibrului, poţi manifesta şi stări de vomă şi diaree. Ca să previi aceste probleme, când pleci în călătorii, ia cu tine ceaiul de mentă, scrie Click.