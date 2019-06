Utile: Lipsa unei vitamine cunoscute dă dureri puternice de spate și de articulații; Menopauza precoce poate fi „întoarsă din drum”; Melanomul – Cum îl recunoşti şi cum te protejezi

Tratamentele naturiste cu flori de tei sunt renumite prin efectul lor în afecțiunile pulmonare, respectiv stări gripale, tuse cronică și convulsivă, astm bronșic, răceli, ajutând la eliminarea secrețiilor bronșice. În perioada când teii înfloresc, aerul parfumat din jurul nostru îndepărtează stările de oboseală și neliniște, iar organismul se detensionează. Teiul are peste 25 de specii, iar în țara noastră, cel mai răspândit este Teiul pucios (Tilia cordata). Teiul este un arbore longeviv și poate să trăiască și 500 de ani. Florile de tei, de culoare galben-verzui, răspândesc o aromă foarte plăcută și de aceea sunt folosite la prepararea ceaiurilor, siropurilor și a diverselor preparate terapeutice, scrie Click. Una dintre cele mai importante funcții ale vitaminei D este să mențină împreună cu calciul densitatea osoasă, așa că lipsa acesteia poate duce la fragilizarea oaselor. Lipsa vitaminei D poate da și dureri puternice de spate și de articulații. Vitamina D nu este o vitamină, ci este mai degrabă asemenea unui hormon. În loc să fie produsă de tiroidă, ea este produsă de piele, când este expusă la soare. Ea este necesară pentru numeroase procese în organism. Cortizolul are nevoie de cantităţi mari de vitamina D pentru a fi produs. Cantităţi insuficiente de cortizol produc durere şi inflamare a articulaţiilor. De aceea este nevoie de cure de cortizon pentru a alina durerea, scrie Doctorul zilei.



Menopauza, chiar dacă este un proces natural, nu este bine primită de femei pentru că aduce cu sine o serie de schimbări neplăcute la nivelul organismului. Însă fireşti. Nefiresc este ca ea să apară la vârsta fertilă, şi foarte dureros pentru cele în cauză dacă încă nu au devenit mame. Un subiect sensibil, dar pe care dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, îl abordează cu optimism. Subiect pentru care există soluţii moderne. Este foarte important ca de la primele semne de menopauză precoce femeia să se adreseze specialistului în infertilitate. Cu ajutorul unui tratament de stimulare ovariană se poate zădărnici instalarea menopauzei, existând inclusiv şansa de a rămâne apoi însărcinată în mod natural, spune medicul potrivit CSID. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a introdus aparatele de bronzat artificial în grupa 1 a aparatelor şi substanţelor cancerigene, alături de plutoniu, tutun şi radiaţii UV solare. Există cinci semne de alarmă mai importante, denumite prin acronimul ABCDE. A, de la Asimetrie. Aluniţele benigne sunt de obicei ritunde şi simetrice. Melanomul este asimetric. B, de la Bordură. Aluniţele au margini netede şi regulate. Melanomul are margini neregulate, în zig-zag. C de la Culoare. Aluniţele benigne au o nuanţă uniformă de cafeniu. Melonoamele au mai multe culori, de la cafeniu la negru, albăstrui sau roşu. D de la Diametru. Melanomul depăşeşte de obicei 6 milimetri în diametru. E de la Evoluţie. Dacă ai o aluniţă care îşi schimbă forma, culoarea sau dimensiunile trebuie să mergi imediat la medic, scrie Unica.



Remediile din călin pot fi administrate şi în bolile vasculare, pentru întărirea muşchiului inimii şi pentru prevenirea infarctului. În astfel de probleme, se prepară următorul remediu: peste 2 linguriţe de scoarţă mărunţită, se pun 250 ml de apă. Se lasă la fiert 10 minute, apoi se strecoară. Se consumă 2 căni pe zi. Dacă te confrunţi cu sângerări gingivale sau ai dureri de gât, tuse sau eşti răcit, prepară-ţi un decoct de fructe de călin şi fă gargară de 2 ori pe zi. Se pun pe foc 200 ml de apă, se adaugă 2 linguri de fructe uscate sau proaspete de călin şi se lasă până dă în clocot. Se lasă la infuzat 5-6 ore, apoi se strecoară, scrie Click.