Utile: Fructe care nu îngrașă; Cum să nu iei țeapă când cumperi o maşină second-hand; Cât alcool, tutun şi bani lichizi puteți avea la trecerea dintr-o ţară a UE în alta. Ce se întâmplă când depăşiţi limitele impuse

Pentru o dietă alimentară echilibrată, în regimul zilnic trebuie să adăugăm și consumul de fructe. Din fericire, există fructe care nu îngrașă, dimpotrivă, te ajută să te menții suplă. Aceste fructe sunt: pepene verde, pepene galben, grapefruit, cireșe de mai, mere, pere, prune, fructe de pădure, ananas, lămâi, rodii, piersici, nectarine, avocado, căpșune și portocale, scrie Libertatea. Cumpărarea unei maşini este 90% emoţie şi 10% raţiune, spun experţii, iar vânzătorii ştiu asta foarte bine. Din acest motiv, cei care vor să vândă o maşină second-hand au grijă să o prezinte bine lustruită, mirosind a curat şi aparent îngrijită. „Din experienţa noastră de peste 10 ani, am constatat că în domeniul auto nu există pomeni sau super ocazii şi, de obicei, ce sună prea frumos ca să fie adevărat chiar aşa este – prea frumos ca să fie adevărat. Mulţi cumpărători îşi iau ţeapă. Potrivit unui studiu realizat în primele 5 luni ale acestui an, pe un eşantion de 1.212 anunţuri cu maşini second-hand, aproape 30% aveau kilometri daţi înapoi sau daune ascunse", spune un expert pentru Click.



Călătoriile în străinătate sunt un bun prilej de a achiziţiona diverse produse pe care nu le găsiţi în ţară sau au un preţ mai mare. Indiferent că le transportaţi pentru consumul personal sau pentru a le face cadou, anumite produse sunt supuse regimului taxelor şi accizelor în interiorul UE. Care sunt limitele pentru alcool şi tutun în UE, ce se întâmplă dacă aceste limite sunt depăşite, cu câţi bani lichizi puteţi trece graniţa sunt informaţii disponibile pe site-ul www.europa.eu, unde găsiţi sfaturi utile pentru cetăţenii UE şi familiile lor, scrie Adevarul. Oamenii de ştiinţă au descoperit o legătură între dificultatea bărbaţilor de a face copii şi eforturile pe care le depun pentru a arăta bine şi pentru a fi mai atractivi. Foarte mulţi bărbaţi care îşi doresc un corp definit apelează la steroizi, iar pentru un păr cât mai des şi bogat, la pastile care luptă împotriva calviţiei. Ce nu ştiu, de fapt, este că aceştia sunt şi factori care afectează fertilitatea, dând astfel bătăi de cap cuplurilor care încearcă să aducă pe lume un copil, potrivit Descopera. Dacă vrei să slăbeşti rapid urmează dieta cu pătrunjel, ce te va ajuta să dai jos trei kilograme, în şapte zile. Pentru ca efectele să fie maxime şi să reuşeşti să dai jos kilogramele dorite trebuie să folosești pătrunjel românesc, cumpărat de la ţărani, deoarece este mai bogat în substanţe nutritive. Aşadar, ca să slăbeşti trei kilograme, în doar şapte zile urmează dieta cu pătrunjel, în timpul căreia trebuie să mănânci o salată de pătrunjel verde, pe care o poţi prepara din şase legături de pătrunjel verde tocat mărunt şi aceeaşi cantitate de mentă proaspătă. Adaugă şi o lingură de grâu zdrobit ţinut la înmuiat 30 de minute, precum şi o roşie mare tăiată sub formă de cuburi şi zeama obţinută dintr-o jumătate de lămâie, potrivit Click.