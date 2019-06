Utile: Scapă de burtică numai cât ai spune: "Cireşe; Durerea în piept poate anunța un infarct sau o boală de plămâni. Nu o ignorați; Alimentele care ne scurtează viața

posibil

să

simțiți

în

în

zonă

la

gât

până

În

funcție

cauza

acesteia

în

fi

ascuțită

surdă

dureroasă

formă

senzație

apăsare

se

miocardita

lângă

în

această

inflamație

mușchiului

febra

oboseală

și

respirația

Deși

în

există

seamănă

Pericardita

inflamație

sau

infecție

din

Aceasta

cauzează

acestea

pericardita

cauzează

ascuțită

gâtului

și

mușchiului

mai

puternică

când

respirați

mâncați

va

întindeți

Cireşele sunt bogate în vitaminele A, C, B1, B2 şi B6, precum şi în mineralele: calciu, magneziu şi fier, care asigură organismului energia de care are nevoie. În plus, aceste fructe conţin antocianină, un antioxidant care favorizează eliminarea ţesutului adipos. Pe durata dietei, este foarte important să renunţi la zahăr, la cafea, la alcool şi la produsele din făină albă. Vei slăbi până la 3 kg în 7 zile, potrivit Click. Estedurereapieptoricedela abdomenul superior.de, durerilepiept pot, arzătoare,, subde junghi, ode. Printre afecțiuninumără și. Pedurereapiept,inimii poate cauzaprobleme cucazul miocarditei nuniciun blocaj, simptomele acesteiacu cele ale unui atac de cord.. Pericardita este oa saculuijurul inimii.dureri similare cu cele ale anginei. Cu toateo durerede-a lungulinimii. Uneori, durerea devineatuncisaupe spate, potrivit Doctorul zilei. Consumul de carne roşie şi mezeluri creşte riscul de deces prematur, au avertizat experţi americani şi chinezi, care recomandă înlocuirea acestora cu peşte şi legume. Înlocuirea cărnii roşii cu proteine mai sănătoase, precum ouă, nuci şi peşte, poate contribui la o viaţă mai lungă, se arată într-un nou studiu publicat în British Medical Journal (BMJ) de o echipă de cercetători care a analizat obiceiurile alimentare a peste 81.000 de persoane din Statele Unite, relatează Press Association citat de Digi24. Per linguriţă, zahărul conţine 16 calorii, ceea ce poate însemna foarte mult, mai ales că se regăseşte în numeroase alimente de pe rafturi, iar caloriile extra reprezintă o creştere a riscului obezităţii sau diabetului. În urma unui studiu din 2013 s-a descoperit că fiecare 150 de calorii de zahăr adăugat consumat este echivalentul unei doze de suc. Mai târziu, un studiu din 2014 arată că cu cât o persoană consumă mai mult zahăr, cu atât şansele de deces din cauza problemelor de inimă sunt mai mari. Să nu uităm de rolul pe care îl joacă zahărul în privinţa nivelului glicemic, potrivit CSID. Începând din primăvară, frunzele şi tijele păpădiei trebuie adunate și folosite ca remedii excelente, recomandate de specialiști în curele de detoxifiere. In mediul rural, floarea mălaiului, papaluga sau buha, aşa cum o numesc sătenii, este un leac la îndemână, mai ales pentru anemici şi pentru convalescenţi, iar o cură cu preparate din păpădie îi revigorează pe aceşti bolnavi. Puterea terapeutică a păpădiei se datorează substanţelor active prezente în compoziţia frunzelor şi tijelor sale: vitamine, minerale, glucide, pectină şi acizi, potrivit Click.