Utile: De ce să nu mâncăm pe fugă?; Ce reprezintă datele de expirare înscrise pe produsele alimentare

În majoritatea cazurilor, datele de expirare nu indică momentul în care produsul devine periculos pentru consum. Mai degrabă, datele înscrise pe ambalaj reprezintă părerea producătorului cu privire la momentul în care produsul devine neatrăgător şi nu mai are acelaşi gust ca la început. Pe de altă parte, alimente precum mezelurile, laptele, brânza și cele preparate, ar trebui aruncate după ce data înscrisă pe ambalaj a trecut, din motive de siguranță alimentară, scrie Unica Onicomicoza sau ciuperca unghiei este o infecție micotică care apare atunci când fungii invadează unghiile de la mâini sau de la picioare, dar și pielea de sub unghie. Specialiștii avertizează că pe lângă disconfortul creat la nivel estetic, infecția afectează și structura unghiei, tratamentul fiind obligatoriu. Alimentația are și ea un rol important, fiind indicată renunțarea la zahăr, conform informațiilor oferite de Doctorul Zilei Atunci când mâncăm pe fugă, nu mai suntem atenţi la ceea ce mâncăm şi asta înseamnă două lucruri: nu putem savura alimentele din farfurie şi nu putem percepe la timp senzaţia de saţietate. Când mănânci pe fugă înghiţi mai mult aer, care va determina sau accentua fenomenele de balonare, favorizate şi de mărunţirea ineficientă. Mai ales cei care suferă de boala de reflux gastroesofagian trebuie să evite mâncatul în grabă, pentru că pot să apară arsuri esofagiene sau regurgitaţii alimentare, conform Descopera. . Dacă ești o persoană activă și deseori lucrezi și de acasă, canicula va fi inamicul tău numărul unu în privința capacității tale de concentrare. Conform unui raport din revista Scientific American, atunci când temperaturile ajung să crească foarte mult, primul efect pe care îl vei resimți va fi dificultatea focusării pe termen lung. Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că organismul tău va consuma o mare parte din resurse încercând să se răcorească mai eficient, potrivit Unica Ia cu tine apă proaspătă și câteva gustări pe care le preferă animalul tău. Fă pauze scurte și dese, să îl lași să își potolească setea sau foamea și să se mai odihnească. Viteza mașinii este mult mai obositoare pentru animale, decât pentru oameni. Ține la îndemână șervețele umede și soluții de curățat cușca, dacă animalului i-a fost rău și a vomitat, notează Libertatea