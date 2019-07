Utile: Cea mai nesănătoasă poziție de somn. Cum să nu dormi ca să nu-ți distrugi sănătatea; Tratează arsurile solare prin metode naturale

1. Ţine aproape o sticlă cu apă rece. Dacă atunci când îşi e frig te poţi încălzi folosind sticle sau recipiente speciale din siloicon cu apă caldă, poţi aplica principiul invers, atunci când îţi e foarte cald. Umple una sau mai multe sticle cu apă, apoi baga-le în congelator pentru câteva ore. 2. Îngheţaţi-vă pijamalele. Puneţi pijamalele într-o pungă sigilată, apoi puneţi-le în congelator pentru 20 de minute. Îmbrăcaţi-le şi dormiţi liniştiţi până dimineaţa. Dacă peste noapte vă confruntaţi din nou cu temperaturile ridiccate, puteţi repeta procedura, scrie Click Ceaiul de rozmarin poate să stimuleze circulația sangvină, ajută la diminuarea stresului, a anxietății și în plus, are efect calmant asupra sistemului nervos. Ceaiul de rozmarin dacă este consumat regulat, poate să ți asigur un confort emoțional.Lavanda. Este o plantă renumită pentru efectele sale calmante, este de real ajutor celor care se luptă cu anxietatea, depresia, insomnia. În plus, ajută la scăderea tensiunii arteriale. De asemenea, este renumită pentru proprietățile sale antiinflamatorii, relatează Doctorul Zilei Poți face o baie călduță în care să adaugi 10 picături de ulei de mușețel și 10 picături de ulei de lavandă. Când ieși din cadă, te ștergi prin tamponare cu un prosop moale, fără să te fi clătit. Pielea se va hidratata mai bine și disconfortul va dispărea în scurt timp. O altă metodă bună este să masezi zona afectată cu ulei de măsline. Mai poți adăuga în compoziția emulsiei câteva picături de ulei de mușețel și lavandă, notează Libertatea Tiroida reglează temperatura corpului şi ritmul bătăilor inimii, ajută la menţinerea sănătăţii pielii, părului şi unghiilor, susţine procesul de digestie, sistemul nervos şi aparatul genital, menţine nivelul energiei şi stimulează metabolismul. Guşa multinodulară toxică presupune existenţa mai multor noduli tiroidieni care sporesc producţia de hormoni specifici.Simptomele guşei multinodulare toxice sunt similare hipertiroidismului, dar sunt situaţii când această afecţiune nu produce deloc manifestări, iar persoana în cauză descoperă doar în urma unui examen de rutină că suferă de această problemă, conform csid.ro Cea mai rea poziție am putea dormi este pe burtă. Această postură face imposibilă menținerea coloanei vertebrale într-o poziție sănătoasă, duce la dureri musculare, furnicături și amorțeli.Dacă nu puteți adormi altfel decât pe burtă, pentru a reduce efectele negative ale acestei posturi, ar trebui să dormiți fără pernă sau să poziționați perna în zona abdomenului inferior. Poziția de dormit mai bună decât aceasta este pe spate, potrivit Doctorul Zilei