Utile: Cea mai sănătoasă îngheţată pentru copii este din banane şi costă 1,5 lei; Pepenele roșu și cireșele cele mai sănătoase fructe ale verii

Stimulează digestia. Bogat în fibre de calitate, în potasiu şi apă, dar cu resurse modeste de sodiu, dovlecelul are proprietăţi diuretice şi se digeră foarte uşor. De aceea, dieta cu această legumă este tolerată de persoanele care au probleme digestive, cardiace sau renale. Ajută la scăderea în greutate Dovlecelul este extrem de eficient în acest sens, deoarece nu conţine multe calorii. Prin urmare, chiar dacă vei consuma porţii generoase, nu te vei îngrăşa. Deoarece dispune de antioxidanţi, vitamina A şi C şi o mulţime de fibre alimentare, poţi slăbi fără a renunţa la nutrimentele esenţiale, scrie Click Şi acasă se poate prepara îngheţată delicioasă, din ingrediente simple. Am testat cea la simplă reţetă de îngheţată cu doar 2 ingrediente - banane şi cireşe. Reţeta este una cunoscută printre adepţii alimentaţiei raw vegan, practic este o îngheţată de bază.Mod de preparare: Se taie feliuţe subţiri bananele şi se pun la congelator. Atunci când sunt îngheţate se fac spumă cu ajutorul unui robot de bucătărie vertical. Din fructele proaspete se poate face un piure, care se va adăuga ca topping la îngheţată, potrivit csid. Pepenele roșu este și o sursă excelentă de vitamine. Are vitamina A, care are o serie de proprietăți antioxidante și ajută la menținerea în stare optimă a vederii. De asemenea, are un rol important în păstrarea pielii sănătoase. Are și vitamina C care contribuie la dezvoltarea rezistenței împotriva infecțiilor și care luptă cu radicalii liberi. Conține și vitamina B6 care contribuie la buna funcționare a creierului și care ajută la producerea de anticorpi, notează Doctorul Zilei Americanii care petrec mai mult de patru ore pe zi uitându-se la televizor se confruntă cu un risc de dezvoltare a unei boli de inimă sau al unei morţi premature mai mare cu 50% decât pentru cei care se uită la televizor mai puţin de două ore pe zi. Autorii studiului spun că mesele bogate şi gustările nesănătoase vin la pachet cu statul pe canapea în timpul vizionării. Pentru a avertiza în legătură cu pericolul „relaxării pe Netflix”, cercetătorii îi sfătuiesc pe oameni să îşi schimbe meniul gustărilor consumate în timpul vizionării şi să ia câteva pauze ocazionale în care să se plimbe, nu să se uite continuu la serialele preferate, relatează Descopera Primul pas pentru a avea un păr frumos este să investești în produse de calitate. Apoi, încearcă să nu-ți speli părul în fiecare zi, pentru că asta poate să-l degradeze, ci mai degrabă o dată sau de două ori pe săptămână. O dietă echilibrată și un aport corespunzător de lichide te vor ajuta să-ți menții sănătatea corpului și, implicit, frumusețea părului. Încearcă să integrezi în dieta ta cât mai multe grăsimi sănătoase și produse vegetale proaspete și vei observa că și firele tale de păr vor deveni mai rezistente, mai strălucitoare, mai frumoase, scrie Unica