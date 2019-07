Utile: Dieta fără dietă. Paleo, Dukan, Montignac sau cu mese gata preparate?; Top 7 boli cu transmitere genetica; Venin de albine: proprietăţi, beneficii şi posibile reacţii adverse

Cancerul de san: Cauza majoritatii cazurilor de cancer mamar este inca un mister, cu toate ca in mai multe cercetari oamenii de stiinta au descoperit ca mutatiile de la nivelul anumitor gene cum sunt BRCA1 si BRCA2 duc la aparitia cancerului. Femeile care mostenesc aceasta mutatie de la mama au un risc crescut de a face cancer la ambii sani, atrag atentia specialistii. Obezitatea: Consumul exagerat de fast-food si prezenta „genei obezitatii” in ADN-ul multor persoane reprezinta reteta pentru obezitate, potrivit Click Sănătate

. Unul dintre cele mai apreciate zarzavaturi, pătrunjelul nu are numai rolul de a da savoare mâncării, ci are şi efecte extraordinare asupra sănătăţii noastre. El conţine flavonoide, minerale, provitamina A, complexul vitaminic B, mai multă vitamina C decât o lămâie, iar o singură legătură parfumată din această plantă ne furnizează mai multe proteine decât două ouă. Pătrunjelul mai conţine apiol, alte vitamine (B, E), calciu, fosfor, magneziu..., potrivit docotorulzilei.ro