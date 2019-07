Utile: Semne de alarmă că mănânci prea mult zahăr; Senzaţiile fantomă: ce sunt şi ce le declanşează; Remedii rapide contra sughițului. În ce cazuri trebuie să apelăm la un medic

Exista doua tipuri de zahar, zaharul artificial care provine din mancarurile procesate si zaharul natural care provine din fructe. Principalele simptome resimtite atunci cand aveti un nivel crescut de zahar in organism sunt gazele din stomac, balonarea – intrucat zaharul hraneste fungii si bacteriile rele din intestine. Alte simptome sunt durerile de articulatie, durerile de cap, oboseala, dificultatea de a slabi si pofta constanta de dulce, conform Doctorul Zilei După ce slăbeşti, metabolismul bazal – adică numărul de calorii arse – scade, spune dr. Alexandra Sowa. Pentru fiecare 10 procente pierdute din greutatea corporală, o persoană va consuma cu 20% mai puţine calorii pentru a-şi menţine greutatea .Acest lucru este cauzat, în parte, de pierderea masei musculare – orice dietă ai urma, este imposibil să pierzi doar grăsime, deci vei pierde şi masă musculară –, dar şi de anumite modificări hormonale sau genetice, potrivit Descopera Cercetările referitoare la durata unui sughiț susțin că, de obicei, acest disconfort durează câteva minute sau chiar câteva ore. Totodată, sughițul care durează mai mult de 48 de ore se numește sughiț persistent, iar sughiţul care durează mai mult de o lună se numește sughiț refractar. În același timp, studiile pe această temă precizează că, deși cauzele sughițului refractar sunt foarte rare, acest sughiț are efecte grave deoarece poate provoca epuizarea organismului, insomnia și chiar pierderea în greutate. relatează Click Unii oameni se confruntă cu halucinaţii tactile, având senzaţia în mod eronat că simt o senzaţie chiar dacă în realitate nu există niciun factor declanşator. Creierul uman are multe mistere şi acest lucru este ilustrat cel mai clar de existenţa unei game de fenomene, cum ar fi durerea fantomă a membrelor. Unii oameni se confruntă cu halucinaţii tactile, având senzaţia în mod eronat că simt o senzaţie chiar dacă în realitate nu există niciun factor declanşator, scrie Descopera Microbiomul, adică bacteriile şi celelalte microorganisme „prietenoase“ care ne populează intestinul subţire şi colonul, joacă un rol esenţial în ceea ce priveşte imunitatea organismului. Milioanele de microorganisme care întră în alcătuirea lui sunt importante pentru susţinerea funcţiilor fiziologice ale corpului. Ca urmare, dacă microbiomul este afectat, întreg echilibrul dintre organismele prietenoase şi cele nocive este zdruncinat, iar organismul devine vulnerabil, notează Click