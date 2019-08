Utile: Hiperaciditatea gastrică. Cele mai frecvente cauze și cum ne alcalinizăm corpul; YouTube permite acum descărcarea clipurilor în 1080p pentru abonaţii Premium

Plimbarile in natura sunt o provocare pentru cei care sufera de alergia la ambrozie sau la polenul din iarba. Stranuturile in cascada, pruritul nazal si ocular afecteaza starea generala de sanatate. Alergia la ambrozie se manifesta mai puternic in zilele calduroase si, in caz ca nu stiai, simptomele produc suferinta persoanelor alergice pana toamna tarziu, potrivit Adevărul