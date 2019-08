Utile: La ce sunt atenți angajatorii în timpul unui interviu; Durerea în partea dreaptă a abdomenului, cele mai frecvente cauze posibile

În partea dreaptă a abdomenului este domiciliul colonului și pentru femei, ovarul drept. Există mai multe motive pentru care simți durere și disconfort în regiunea abdominală. De cele mai multe ori, durerea în partea dreaptă nu este îngrijorătoare și ar trebui să dispară după o zi, două.Cea mai frecventă cauză este apendicita Apendicele este mic, un tub situat la întâlnirea între intestinele gros și subțire. Dacă acesta se inflamează, este cunoscut sub denumirea de apendicită și este cea mai comună cauză a durerii în partea dreaptă, conform Doctorul Zilei Scrisoarea de intenție are rolul unei cărți de vizită. Trebuie să fie concisă, dar suficient de atrăgătoare pentru a-l face pe specialistul în recrutare să se uite pe CV-ul tău. O scrisoare de intenție poate spune mai multe despre tine decât o face un curriculum vitae. Pe lângă expunerea calităților tale de sinteză și prezentare, acest document îi mai poate arăta recrutorului faptul că știi să-i respecți indicațiile din anunțul de angajare, că te poți încadra în anumite cerințe, că ești pregătit și potrivit pentru job-ul la care ai aplicat, potrivit Click. În ultimii ani, tot mai mulţi români au devenit interesaţi de un stil de viaţă sănătos şi de o dietă echilibrată. Din orice meniu săptămânal, nu lipseşte peştele. La modă printre adepţii dietelor sunt peşti precum somonul, dorada sau păstravul. Crapul este campionul peştilor pescuiţi în România, în ceea ce priveşte vânzările pe plan local, cu circa 10.000 tone, din totalul pieţei, care se ridică la 100.000 tone tranzacţionate anual. Aproximativ 15% din peştele pe care îl găsim la vânzare provine din pescuit autohton, scrie csid.ro Zincul este un element esențial cu o multitudine de beneficii pentru sănătate, de multe ori ignorate. Unul dintre cele mai importante: combaterea cancerului. Probabil că cel mai eficient efect cunoscut al zincului este acela de a combate răceala, mai ales în combinație cu Vitamina C. Dar avem zilnic nevoie de zinc, pentru a ne păstra sănătatea și pentru a reuși să ne ducem la bun sfârșit sarcinile zilnice, notează Doctorul Zilei O durere nu vine niciodată singură. Este semnalul că în organism a avut loc un traumatism ori o inflamaţie s-a instalat. De multe ori ni se întâmplă să simţim dureri în mâini, dar nu le dăm atenţie. Pot fi cauze fizice sau organice, recente sau traume mai vechi. Ce poate ascunde o durere de lungă durată a mâinii? ”Durerea poate fi interpretată diferit de fiecare persoană în parte. În funcţie de meseria practicată este posibil ca aceasa durere să fie descrisă ca un disconfort sau ca o amorţeală continuă” explică dr. Daniel Vîlcioiu pentru csid.ro