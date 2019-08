​Utile: Atacul de panică poate fi depăşit. Ce trebuie să ştii când suferi de astfel de tulburări; Injecţiile anti-îmbătrânire: tipuri şi indicaţii

Menopauzei îi sunt definite mai multe perioade. E vorba despre premenopauză, care se desfăşoară pe parcursul a patru-şase ani, şi se caracterizează prin reducerea şi apoi dispariţia fertilităţii. Apoi e vorba despre menopauza propriu-zisă, ce corespunde opririi definitive a menstruaţiilor – uneori sistarea menstrelor poate să survină dintr-o dată şi să rămână definitivă, iar alteori pot să survină neregularităţi menstruale înainte ca acestea să înceteze definitive, conform Doctorul Zilei Dr. Cătălina Coclitu: Simptomele care trebuie să ne trimită de urgenţă la medic sunt apariţia bruscă a unor probleme care pot fi asociate unei boli neurologice, spre exemplu scăderea forţei musculare sau a sensibilităţii pe o jumătate a corpului (sau pe zone mai restrânse, cum ar fi faţa, membrul superior sau inferior), o tulburare de echilibru sau de coordonare a mişcărilor, vederea dublă sau afectarea vorbirii. Acestea pot fi simptome ale unui accident vascular-cerebral şi, în acest caz, noi medicii, trebuie să intervenim cât de repede posibil, a spus dr. Coclitu potrivit csid.ro Primul atac de panică este cel care declanșează de fapt un cerc vicios. Pe fondul unor probleme de sănătate sau al stresului apar anumite variații în felul în care corpul nostru funcționează, senzație de amețeală, respirație greoaie, senzație de vomă, frisoane, bătăi rapide ale inimii – atunci când persoană conștientizează una sau mai multe modificări le interpretează eronat că fiind periculoase și amplifică gravitatea lor, notează Doctorul Zilei. Tratamentul cu viză estetică cu toxină botulinică este indicat acelor persoane care prezintă riduri de expresie şi statice permanente, accentuate la nivelul cozii laterale a ochiului, zona de încruntare dintre sprâncene şi frunte. Ca orice produs injectabil are contraindicaţii hipersensibilatatea la substanţa activă sau în afecţiuni importante lale transmiterii neuro-musculare (miastenia gravis), scrie csid.ro Aceste fructe acrişoare conţin vitamina C, fier, fosfor, potasiu, calciu, magneziu şi zinc. Prin excelenţă, au proprietăţi antiseptice, antiinflamatorii, antioxidante şi anticancerigene. Bogate în vitamine, minerale, fibre şi nutrienţi, lămâile stimulează imunitatea, îmbunătăţesc digestia şi, în plus, te ajută să slăbeşti sănătos, scrie Click