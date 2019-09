Utile: România, pe un loc fruntaș, în lume la consumul de alcool. Cum influențează alcoolul viteza de reacție la volan; Remedii pentru tratarea infecţiilor respiratorii cauzate de aerul condiţionat

Dacă temperatura din cameră este mai scăzută cu 5 grade Celsius faţă de cea din mediul exterior, atunci senzorii termici din piele avertizează creierul ca acesta să declanşeaze mecanismele de încălzire şi conservare a temperaturii corpului. Mecanismul? Vasoconstricţie arterială şi capilară, dar totodată scăderea aportului de leucocite şi factori imunitari către ţesuturi.”, punctează medicul homeopat Bogdan Neguleasa. Uscăciunea din aer determină deshidratarea pielii şi a mucoaselor, afectând funcţia acestora de barieră în faţa virusurilor şi bacteriilor din mediul înconjurător. Şi aşa, ne putem alege cu o infecţie respiratorie, scrie csid.ro România se claseză pe locul 10 în lume la consumul de alcool, potrivit OMS, iar efectele se văd pe șosele. Aproximativ 3% dintre accidentele grave, la nivel național, au drept cauză condusul sub influența alcoolului, arată datele Poliției Române. Un șofer cu o alcoolemie între 0,20 mg/l si 0,50 mg/l are un risc de 3 ori mai mare de a muri într-un accident decât un șofer care nu consumă alcool la volan. Alcoolul afectează viteza de reacţie, încetineşte reflexele, diminează coordonarea, îl determină pe şofer să subestimeze pericolele, scade vigilența, provoacă somnolență sau scade acuitatea vizuală, potrivit Doctorul Zilei Un studiu care a examinat 404 cupluri până spre sfârşitul sarcinii şi când copilul lor avea 4, 14 şi 24 de luni a descoperit că părinţii stresaţi sau certăreţi sunt mai predispuşi să aibă primi-născuţi cu temperament dificil. Cercetătorii din universităţile Cambridge, Birmingham, New York şi Leiden din Olanda au arătat că riscul dezvoltării problemelor emoţionale ale copilului ar putea creşte atunci când stresul sau anxietatea la oricare dintre părinţi pe parcursul sarcinii sau a copilăriei sunt prezente. Pe deasupra, certurile părinţilor înainte de împlinirea a doi ani de viaţă ai copilului l-ar putea face, cel mai probabil, să fie nefericit sau prea ataşat de părinţi sau alte persoane, pe măsură ce creşte, relatează Click Boala Parkinson este o afecțiune cronică, progresivă. Simptomele se agravează în timp, iar afecțiunea afectează iremediabil sistemul nervos. Deși se consideră că afectează persoanele în vârstă, boala poate să apară și la tineri. Nu este o afecțiune contagioasă și nici nu se transmite genetic. Maladia este cunoscută de sute de ani însă abia în secolul al 19-lea a fost denumită Parkinson după medicul londonez James Parkinson, care a raportat pentru prima dată simptomele bolii în anul 1817, sub denumirea de paralizie spastică, notează Doctorul Zilei Sensibilitate dentară. Teminatiile nervoase din interiorului dentinei (stratul interior al dintelui) expuse factorilor externi pot fi o cauză care explică apariţia durerii dentare. “Dentina este expusă atunci când smalţul lipseşte pe anumite zone din naştere (în 10% din cazuri smalţul din apropierea gingiei este absent sau extrem de subţire) sau atunci când smalţul dentar se fracturează accidental. În aceste situaţii apare sensibilitatea dentară la contactul cu agenţii externi, în ciuda unui periaj dentar corect, iar uneori chiar şi la contactul cu periuţa dentară”, explică specialistul ortodont pentru csid