Utile: 30 de minute de mers pe jos: cum îţi îmbunătăţesc starea de sănătate; Cum să scapi de grăsimea ”încăpățânată” de pe burtă și șolduri

De cele mai multe ori este „moştenire de familie”. „Şi sexul are o influenţă: de-a lungul vieţii, bărbaţii au tendinţa de a stoca mai multă grăsime în zona abdominală, iar, de fiecare dată când vor să slăbească, grăsimea de pe abdomen „se topeşte” ultima. Pe de altă parte, femeile sub 40 de ani tind să pună kilograme mai multe pe şolduri şi, de aceea, dieta va micşora iniţial sânii şi talia”, spune medicul nutriţionist Corina Zugravu, potrivit Doctorul Zilei Să-ţi începi dimineaţa cu o plimbare este o modalitate prin care aduci un plus de energie pe toată perioada zilei. Studiile arată că adulţii care se plimbă undeva la 20 de minute în aer liber au mai multă energie şi vitalitate spre deosebire de cei care fac mişcare în anumite încăperi. În urma unui mic studiu s-a descoperit că 10 minute de urcat scările ofereau mai multă energie decât o ceaşcă de cafea în cazul a 18 femei care de confruntau cu privarea de somn, notează csid.ro Foarte mulţi copii se îmbolnăvesc încă din primele zile ale anului şcolar. Unii părinţi caută tot felul de moduri de a-i proteja pe copii de boli, aţii, dimpotrivă cred că dacă îi lasă în colectivitate deşi sunt răciţi, micuţii capătă mai repede imunitate. Abia o spătămână a trecut de când a sunat clopoţelul primei zile de şcoală sau grădiniţă şi deja la cabinetele pediatrilor sunt cozi. Acum copiii se aglomerează în spațiu închis și fac schimb de viruși. Cei mai mulți fac infecții ale tractului respirator. Unii au roşu în gât, alţii au nasul înfundat, pe alţii îi dor urechile, strănută, tușesc sau au febră, relatează Click În general, cariile apar atunci când alimentele care conţin carbohidraţi (zaharuri şi amidon) sunt lăsate în contact cu dinţii perioade mai lungi de timp. Astfel de alimente includ lapte, băuturi carbogazoase, bomboane, prăjituri, sucuri de fructe, cereale şi pâine. Combinaţia de bacterii, resturi de alimente, acizi şi salivă formează o substanţă numită placă dentară, care atacă smalţul dinţilor, provocând carii. “Dinţii, limba şi gingiile trebuie periate de două ori pe zi, însă pană la 3 ani nu este recomandată folosirea pastei de dinţi cu fluor, ci doar folosirea pe rând a degetarului de silicon care are peri in varf, apoi a periuţei de dinti, fără pastă de dinţi”, recomandă medicul dentist Mihaela Dan conform Descoperă De foarte multe ori putem remarca persoane care se simt prinse ca într-o colivie atunci când vorbesc despre viaţa lor. Se pot plânge de o relaţie cu probleme ce le aduce numai supărare şi stres, fără să poată vedea un mod de rezolvare a problemelor sau că poate fi timpul să îşi găsească un alt partener. De asemenea, se mai pot plânge de job, de starea de sănătate sau de faptul că nu se simt înţelese, apreciate, iubite sau pentru că nu li se recunosc anumite merite, scrie csid.ro