Utile: De ce apar palpitațiile? Principalele cauze ale aritmiilor; Care este legătura dintre obezitate şi problemele stomatologice?; Autoanticorpii in sarcina sunt periculosi pentru copil?

Oamenii de stiinta de la Centrul de Boli Neurodegenerative din Germania au condus un nou studiu prin care au descoperit ca disfunctiile sistemului imunitar matern, care apar in timpul sarcinii, ar putea afecta dezvoltarea creierului fatului. Potrivit rezultatelor, daunele pe care le sufera embrionii din cauza autoanticorpilor ar putea fi o cauza dedetectata anterior a tulburarilor de comportament ce apar in boli precum autismul, schizofrenia si ADHD, potrivit medlife.ro

Somnul de dupa-amiaza, benefic in prevenirea atacului de cord si accidentului vascular cerebral. In cazul in care dormiti zilnic dupa-amiaza, sau foarte des, acest lucru ar putea indica probleme de sanatate, cum ar fi apneea, care perturba somnul in timpul noptii, potrivit medlife.ro