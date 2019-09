​Utile: Șase motive pentru care apar durerile dentare chiar dacă nu ai carii; De ce amețești și ești obosit dimineața? Șase cauze nebănuite

​De ce amețești și ești obosit dimineața? Șase cauze nebănuite. Atunci cand glanda tiroida, principala responsabila pentru activitatea metabolismului si pentru echilibrul hormonal, nu functioneaza asa cum trebuie, sistemul imunitar este mai slabit si procesul metabolic scade, astfel ca oboseala se instaleaza usor. Alte semne ale disfunctiei glandei tiroide sunt migrenele, vocea usor ragusita, unghiile si parul casant, pielea sensibila si aspra la atingere.Experții spun că felul în care te simți dimineața reflectă foarte bine starea ta de sănătate fizică și psihică, notează Atunci cand glanda tiroida, principala responsabila pentru activitatea metabolismului si pentru echilibrul hormonal, nu functioneaza asa cum trebuie, sistemul imunitar este mai slabit si procesul metabolic scade, astfel ca oboseala se instaleaza usor. Alte semne ale disfunctiei glandei tiroide sunt migrenele, vocea usor ragusita, unghiile si parul casant, pielea sensibila si aspra la atingere.Experții spun că felul în care te simți dimineața reflectă foarte bine starea ta de sănătate fizică și psihică, notează Doctorul Zilei





Șase motive pentru care apar durerile dentare chiar dacă nu ai carii. Sensibilitate dentară. Teminatiile nervoase din interiorului dentinei (stratul interior al dintelui) expuse factorilor externi pot fi o cauză care explică apariţia durerii dentare. "Dentina este expusă atunci când smalţul lipseşte pe anumite zone din naştere (în 10% din cazuri smalţul din apropierea gingiei este absent sau extrem de subţire) sau atunci când smalţul dentar se fracturează accidental. În aceste situaţii apare sensibilitatea dentară la contactul cu agenţii externi, în ciuda unui periaj dentar corect, iar uneori chiar şi la contactul cu periuţa dentară", explică specialistul ortodont pentru Descoperă.ro





Zece semne de alarmă ale cancerului hepatic. Primele semne care ar trebui să fie investigate medical sunt senzația de oboseală accentuată și pierderea în greutate. Ficatul nu doare, dar în caz de boală el se inflamează, devine ușor de palpat și în stadiile avansate ale cancerului, funcțiile sale se pierd. Astfel apare febra ridicată, icterul (îngălbenirea pielii) și ascita (acumulare de lichid în abdomen), conform Doctorul Zilei





Igiena mai bună a mâinilor poate preveni gripa. Utilizarea dezinfectantilor pe baza de etanol ar trebui sa ofere protectie impotriva virusurilor gripale, care se pot raspandi prin saliva si mucus. Totusi, noile descoperiri contesta acest lucru si sugereaza ca igiena mainilor ar putea fi imbunatatita. Virusul gripal A (IAV) este contagios si persista in mucusul umed provenit de la pacientii infectati chiar si dupa ce au folosit un dezinfectant pe baza de etanol (EBD) timp de doua minute complete, potrivit oamenilor de stiinta de la Universitatea de Medicina din Kyoto, Japonia, potrivit

Igiena mai bună a mâinilor poate preveni gripa. Utilizarea dezinfectantilor pe baza de etanol ar trebui sa ofere protectie impotriva virusurilor gripale, care se pot raspandi prin saliva si mucus. Totusi, noile descoperiri contesta acest lucru si sugereaza ca igiena mainilor ar putea fi imbunatatita. Virusul gripal A (IAV) este contagios si persista in mucusul umed provenit de la pacientii infectati chiar si dupa ce au folosit un dezinfectant pe baza de etanol (EBD) timp de doua minute complete, potrivit oamenilor de stiinta de la Universitatea de Medicina din Kyoto, Japonia, potrivit Medlife





Din punct de vedere științific, se pare că tăierea tortului în triunghiuri nu este tocmai cea mai bună modalitate de a face acest lucru. Scriitorul și matematicianul Alex Bellos ne recomandă o altă abordare, care ne ajută să păstrăm pentru un timp îndelungat bucățile de tort rămase.În explicațiile sale, Alex citează o sursă din 1906, mai exact revista Letter of the Editor for Nature. Urmând informațiile și ilustrațiile din această revistă, Alex Bellos taie tortul în jumătate și scoate o felie din interiorul acestuia. După ce ia doar bucata de tort de care are nevoie, acesta lipește cele două jumătăți rămase, scrie Diva Hair