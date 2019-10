Utile: Ce este important să ştim despre apă; Noul instrument Google prin care vei sta mai liniștit în legătură cu parolele tale

Care sunt simptomele hipercalcemiei. Sunt foarte multe situatii in care calciul este crescut in sange si din acest motiv doar evaluarile medicale pot pune un diagnostic cert. Un procentaj destul de mare al concentratiilor crescute de calciu din sange (hipercalcemie moderata sau severa) apare in afectarea glandelor paratiroide. Acestea joaca un rol foarte important in organismul uman prin reglarea calciului si a fosforului. In momentul in care glandele paratiroide sesizeaza o scadere in concentratia calciului, activeaza o serie de mecanisme menite sa readuca intr-un interval de normalitate calciul – creste absorbtia de calciu din alimente ingerate, stimuleaza rinichiul sa economiseasca calciul si sa nu il elimine, stimuleaza o serie de celule capabile sa scoata calciul din oase, scrie Doctorul Zilei