Utile: Cinci alimente care îți îmbolnăvesc inima; Antidepresivele din timpul sarcinii, asociate cu un risc crescut de diabet

În urma cercetărilor, experţii au ajuns la concluzia că am ajuns să consumăm în fiecare zi aproximativ 3.400 de miligrame de sodiu, în ciuda cantităţii zilnice recomandate de 1.500 de miligrame. National Healthy Eating Day a întocmit o listă cu şase alimente care sunt bogate în sodiu şi care ar trebui consumate cu mare atenţie. 1. Pâinea este primul aliment cu un conţinut bogat de sare. O felie de pâine conţine aproximativ 15% din cantitatea zilnică recomandată de sare, conform Doctorul Zilei . Oamenii de știință au descoperit, printr-un nou studiu, că femeile care iau antidepresive în timpul sarcinii au un risc mare de a dezvolta diabet în timpul celor noua luni. Cel mai ridicat risc s-a înregistrat în rândul femeilor care au luat Venlafaxina, un tip de medicament cunoscut sub numele de inhibitor al recaptarii serotoninei și norepinefrinei (SNRI) și Amitriptilina, care aparține unei clase mai vechi de antidepresive, cunoscute sub numele de triciclice, scrie Medlife. Regenerează pielea. Susanul este plin de zinc, un mineral esenţial pentru producerea colagenului, care dă pielii elasticitate. De asemenea, zincul ajută la refacerea ţesuturilor deteriorate din organism. Uleiul de susan este cunoscut ca un calmant pentru arsurile de pe piele. Stimulează digestia. Bogate în fibre, seminţele de susan sunt recunoscute pentru aportul lor la un sistem digestiv sănătos şi un colon sănătos, notează Click Cercetătorii de la Universitatea Exeter din Marea Britanie au prezentat un studiu în care detaliază beneficiile locuirii într-o localitate aflată lângă mare. În cadrul acestui studiu, oamenii de ştiinţă au folosit datele colectate de la 26.000 de respondenţi. Acest studiu a plecat de la statisticile care arată că aproximativ unul din şase adulţi din Reagtul Unit suferă de o problemă de sănătate mintală, precum anxietatea sau depresia, relatează Descoperă În România, Ministerul Sănătăţii consideră tuberculoza o problemă majoră de sănătate publică. Statisticile arată că anul trecut peste 11.600 de adulți și aproximativ 500 de copii erau înregistrați cu această boală. Europa vine în ajutorul României. Astel, în următorii trei ani, vom primi de la Fondul Global de Luptă împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei peste 4,3 milioane de euro pentru programe de combatere a acestei afecțiuni, scrie Click