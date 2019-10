​Utile: Alimente fără histamină: ce să mănânci când ai alergii; Peste 2 milioane de români au probleme cu auzul. Care sunt cauzele principale ale hipoacuziei

Pierderea auzului are un impact major, afectând integrarea socială şi buna desfăşurare a vieţii de zi cu zi. Peste două milioane de persoane din România au o problemă de auz, afirmă specialiştii în domeniu. În întreaga lume, jumătate de miliard din populaţie suferă de o formă de hipoacuzie, iar până în 2025, din cauza mai multor factori, numărul persoanelor afectate de hipoacuzie ar putea creşte cu alte 200.000 de milioane, conform Descoperă.ro Corpul obține toată histamina de care are nevoie din propriile celule, însă ea se găsește și în anumite alimente. Situația în care o persoană are un răspuns alergic la alimente bogate în histamină este cunoscută drept „intoleranță la histamină”. Organismul persoanelor sănătoase poate îndepărta sau elimina rapid surplusul de histamină care provine din alimentație, ceea ce nu se întâmplă însă în cazul persoanelor cu intoleranță la această substanță, astfel încât în organismul acestora apare un risc mare de toxicitate, potrivit Diva Hair . Trebuie spus de la început că aproximativ 1-3 % dintre cuplurile aflate la vârstă reproductivă se confruntă cu pierderi repetitive de sarcină ceea ce generează probleme serioase pentru relația de cuplu și calitatea vieții acestora. Definiția pe care Organizația Mondiala a Sănătății o da pierderilor de sarcina recurente este: ”3 sau mai multe pierderi consecutive de sarcina înainte de săptămână a 20 -a de gestație”, scrie Medlife Reacţie normală a omului la o situaţie comică, râsul funcţionează ca şi tratament în vindecarea unor boli. Atunci când râdem, în organismul nostru au loc tot felul de procese, începând de la nivel cerebral şi endocrin şi culminând cu procese la nivel muscular. Iată efectele benefice ale râsului, ”tratamentul” cel mai ieftin! Protejează inima Persoanele care râd des sunt mai protejate cardiovascular, notează Click Primul hub antidepresie din România a fost lansat, joi, alături de un Telverde funcţional 24/7, psihoterapeuţii spunând că prevenţia va duce la scăderea numărului pacienţilor cu depresie şi mai puţini oameni vor suna la 112 cu cazuri de atac de panică, anxietate sau suicid. Lansarea primului hub antidepresie din România a avut loc joi, iar odată cu aceasta a fost pus la dispoziţia celor care trec prin astfel de probleme şi o linie TelVerde, disponibilă 24/7, potrivit Descoperă