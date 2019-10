Utile: Ce trebuie să ştiţi dacă vreţi un copil; Alimentele ne modifică chimia creierului. Cele mai frecvente greşeli pe care le facem şi preţul lor

Dacă ţinem cont de faptul că magneziul are un rol important în transformarea zahărului în sânge, vom alege să consumăm în mod constant seminţe (caju, migdale, alune), care conţin acest mineral şi care sunt, în acelaşi timp, surse deloc de neglijat de proteine. Este de altfel ştiut faptul că deficitul de magneziu ne scade energia, astfel că, pe lângă seminţe, mai sunt recomandate cerealele integrale, dar şi anumite specii de peşte, potrivit Doctorul Zilei Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, unul din patru cupluri din ţările dezvoltate este sau a fost afectat de infertilitate. Din acest motiv, infertilitatea a fost numită o problemă globală de sănătate. Pentru a obţine o sarcină, în primul rând trebuie să aveţi contacte sexuale în mod regulat. Ce înseamnă asta? “De două ori pe săptămână este considerat contact sexual regulat”, clarifică medicul. În prima lună, şansele de a rămâne însărcinată sunt de 20%. Până în luna a 6-a, şansele cresc până la 50%, iar într-un an, şansa de a avea un copil ajunge la 85%, scrie Click Sondajele efectuate în Statele Unite au arătat că, în medie, o persoana are un singur prieten apropiat, iar 75% dintre oameni spun că sunt nemulțumiți de prieteniile lor. Și daca nu era deja suficient de rău, 53% dintre cei intervievați spun că nu au interacțiuni sociale semnificative fata în fata, precum o conversație cu un prieten sau timp de calitate petrecut cu un membru al familiei, conform Diva Hair Se ştie că primăvara şi toamna sunt anotimpurile propice declanşării afecţiunilor gastrice. Iar pentru a profita din plin de romantismul acestui sezon, fără crize de gastrită ori de ulcer, nu trebuie decât să treci pragul cabinetului medical. Un tratament potrivit, prescris de un specialist, te va ajuta să alungi gândurile negre referitoare la momentele de chin. Hiperaciditatea sucului gastric poate fi combătută. Iar regimul alimentar adecvat nu face rău nimănui, potrivit Libertatea pentru femei Institutul Național al Cancerului din Statele Unite ale Americii recomandă testare pentru un sindrom ereditar predispozant la cancer la persoanele care: Au mai multe rude apropiate cu același tip de cancer (de exemplu, rude feminine cu cancer mamar); Au rude care au fost diagnosticate la vârste tinere cu cancer (de exemplu, cancer de colon la 20 de ani); Au rude care au dezvoltat mai mult de un tip de cancer (de exemplu, cancer mamar și ovarian), scrie Doctorul Zilei