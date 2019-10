Utile: Cinci legume mai bogate în proteine decât carnea; Delfinii roz de Amazon, contaminați cu mercur din cauza exploatării ilegale a aurului

Delfinii roz de Amazon prezintă niveluri îngrijorătoare de contaminare cu mercur, îndeosebi din cauza exploatării ilegale a aurului, conform unui studiu realizat de mai multe organizaţii nonguvernamentale pentru protecţia mediului, printre care World Wide Fund for Nature. Cercetătorii au măsurat nivelul de contaminare în cazul a 46 de delfini, în perioada 2017 - 2019, în principalele bazine hidrografice amazoniene din Brazilia, Bolivia, Columbia şi Peru. Nivelul ridicat de mercur identificat în organismul delfinilor se traduce, de asemenea, printr-o adevărată ''ameninţare'' la adresa celor aproape 20 de milioane de oameni care trăiesc în regiunea amazoniană şi riscă, printre altele, să consume peşte contaminat, scrie Digi24

Nu doar produsele de origine animală conțin proteine. Există numeroase surse vegetale care conțin chiar mai multe proteine decât carnea, lactatele sau ouăle. Spirulina conţine circa 60 – 70% proteine complete, ceea ce înseamnă că are toţi cei 8 aminoacizi esenţiali şi 10 acizi non-esenţiali necesari unei sănătăţi de fier. Nu degeaba este spanacul secretul lui Popeye. O singură cană de spanac gătit are peste 5 grame de proteine și este, de asemenea, o sursă foarte bună de calciu, fier și vitamina C, se arată în articolul Doctorul Zilei