Utile: Inteligența artificială va identifica hemoragiile cerebrale mai bine decât medicii; Problema autopsiei, o nouă abordare

”Acest ingredient să nu lipsească de la nicio masă”. Cum să slăbești dacă ai probleme cu tiroida. Pacientii cu hipotiroidie acumuleaza mai usor kilograme in plus, din cauza metabolismului lent, asa ca pentru ei este util sa fie mai atenti la ce mananca. Mai exact, dieta trebuie sa aiba doua caracteristici importante : sa fie anti-inflamatorie, bazata pe alimente integrale, naturale, cu o valoare nutritionala ridicata si un grad cat mai redus de procesare. Totodata, trebuie sa fie o alimentatie echilibrata, cu un continut moderat de glucide provenite din legume, fructe si partial din leguminoase si cereale integrale care in mod natural nu contin gluten, scrie Doctorul Zilei