Utile: Motivele pentru care să mănânci cel puțin un măr pe zi. Acest fruct chiar ține doctorul departe; Îți apar vânătăi din senin? Iată care ar putea fi motivele

”Apariţia din senin a vânătăilor nu este o boală în sine, poate fi vorba despre o fragilitate a vaselor de sânge din naştere, poate indica o carenţă de vitamina C sau de calciu şi magneziu sau poate fi efectul secundar al aspirinei în exces, al medicamentelor anticoagulante, dar şi al anticoncepţionelelor orale”, explică medicul Valerian Ciubotaru, flebolog la Clinica Medicală Flebestet din Bucureşti, potrivit Doctorul Zilei „Merele sunt fructe excelente pentru a fi introduse în dieta ta zilnică. Conțin foarte puțin zahăr și o substanță fibroasă, numită pectină, care ajută la controlul absorbției zahărului în sânge. Pectina și celelalte fibre conținute de măr acționează, de asemenea, împotriva colesterolului. De fapt, acestea împiedică absorbția colesterolului și îi facilitează eliminarea. Deci, consumul de mer vă ajută să vă protejați de apariția bolilor cardiovasculare', declară nutriționistul Gianluca Mech, conform Viva Începeţi sportul în acelaşi timp cu dieta. Veţi eşua lamentabil. De ce? Pentru că mişcarea presupune un consum energetic care vă va face poftă de mâncare. Dacă în aceeaşi perioadă vă propuneţi să reduceţi porţiile, să treceţi pe alimente uşoare, sărace caloric, vă va fi în permanenţă foame şi apar frustrările. Ideal este întâi să începeţi dieta şi, pe măsură ce vă obişnuiţi cu regimul alimentar respectiv, să vă apucaţi şi de sport, scrie Click Vitamina D sau vitamina soarelui, asa cum mai este numita, are numeroase beneficii asupra sanatatii. Desi aceasta vitamina este aparent usor de asimilat, mai mult de jumatate din populatia globului se confrunta cu deficit. Iar lipsa vitaminei D din organism este asociata cu boli de inima, cancer, depresie, afectiuni ale sistemului osos si dureri musculare, potrivit Diva Hair Curcuminul. Turmericul este un condiment miraculos, dar adevărata forță stă în substanța activă extrasă din turmeric, și anume curcumin. Curcuminul extras din turmeric este de peste 30 de ori mai benefic decat condimentul in sine.Acest condiment de sănătate și compusul său activ curcumin pot opri angiogeneza și pot preveni dezvoltarea și răspândirea cancerului, notează Doctorul Zilei