Utile: Raportul care-ți arată că România e-n Evul Mediu când vorbim de mașini electrice; Vicepreşedintele Nestlé : În alimentaţia oamenilor trebuie redus consumul de carne, sare şi zahăr

Rezistentă în sezonul rece, sfecla roşie este un ajutor extraordinar pentru organism, sucul acesteia fiind considerat unul dintre cei mai activi agenţi antioxidanţi şi antitumorali cunoscuţi. Secretul constă în a consuma suc din sfeclă nepreparată termic, pentru a beneficia la maximum de substanţele conţinute. Un cercetător maghiar a demonstrat fără dubiu că rădăcina de sfeclă roşie are efecte antitumorale, mai ales administrată sub formă de suc, sau consumată crudă, în salate. Sucul de sfeclă este unul dintre cei mai puternici antioxidanţi cunoscuţi, favorizează formarea de elemente figurate ale sângelui (în special globule roşii), are efecte antitumorale directe, potrivit Click.ro