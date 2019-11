Utile: Mineralul minune care face un scut împotriva celulelor canceroase și-ți protejează tiroida. Din ce alimente îl luăm; Un algoritm identifică pacienţii bolnavi de cancer care ar trebui să îşi aleagă opţiunile de îngrijire

Diferite studii şi observaţii realizate de către practicienii din domeniul oncologiei au ajuns la concluzia că mulţi dintre pacienţii care suferă de cancer nu au oportunitatea de a discuta împreună cu medicii şi cei apropiaţi despre opţiunile de tratament decât atunci când maladia a progresat prea mult. Un algoritm dezvoltat de către cercetătorii de la Facultatea de Medicină a Universităţii Pennsylvania identifică acei pacienţi care ar putea avea nevoie de o astfel de conversaţie, scrie Descoperă.ro Este vorba despre ouă și mere. Oul este o esenţă de nutrienţi, un concentrat de proteine, vitamine şi minerale alături de grăsimi valoroase, totul în raport optim, astfel încât să fie uşor de absorbit şi bio eficient la maxim în organism. Un singur lucru nu are oul: fibre şi vitamina C. De aceea probabil a apărut mărul în ecuaţie. Un strop de glucide alături de fibrele solubile din compoziţie, fac din măr alimentul banal care echilibrează dieta, conform Click pentru femei Foliculita este o afecțiune a firelor de par și este cauzată în general de bacterii sau infecții fungice. Această apare sub formă unor puncte roșii, mici la nivelul firelor de par sau prin iritații ale pielii. Practic, foliculită este o inflamație / infecție a foliculului pilos (a firului de par) și se poate dezvoltă pe orice zona acoperită de par, cele mai afectate zone fiind :picioarele, axilă și zona inghinală. Foliculită este întâlnită atât la femei, cât și la bărbați, iar dacă nu este tratată la timp, se poate agrava și poate provoca afecțiuni grave ale pielii, potrivit Medlife Strugurii conțin vitamine din grupul B, B1 și B12, aminoacizi importanți și acizi organici ce le conferă gustul și mirosul, acizii tartric și malic – minerale, mai ales potasiu, calciu, magneziu. Totodată, strugurii sunt săraci în sodiu, de aceea sunt recomandați bolnavilor de inimă, celor ce suferă de hipertensiune dar și celor cu boli de rinichi. Din sâmburii de struguri se obține, prin presare la rece, un ulei care se folosește în dietă, dar mai ales în cosmetică. Astfel, pentru hidratarea și revigorarea tenului obosit, se recomandă masca din boabe zdrobite de struguri, scrie Doctorul Zilei Endoscopia nazală oferă o examinare în detaliu a interiorului nasului și a sinusurilor, dar poate avea acces și spre deschiderea trompei lui Eustachio, respectiv spre legătura cu urechea medie. De aceea, este considerată cea mai precisă metodă de diagnosticare a bolilor ORL. În urma unei endoscopii nazale, medicul va avea asigurată o vizibilitate totală asupra tuturor structurilor nasului și va putea detecta orice deformări osoase, polipi, secreții de puroi, formațiuni cancerigene sau orice alte obstacole sau îngustări, notează Diva Hair