Utile: Premieră medicală în SUA. Implanturi cerebrale folosite pentru a trata dependenţa de opioide; Atenţie la ce mâncaţi. Înghiţim peste 5 litri de pesticide pe an. Cum se elimină din organism

Metalul care nu se poate scufunda nu pare ceva ce credeai că o să vezi vreodată, însă cercetătorii au reușit să inventeze și așa ceva. Partea și mai interesantă o reprezintă comportamentul metalului la contactul cu apa. Astfel, metalul inventat de cercetători respinge puternic apa din jurul său și crează bule de aer care îi permit să plutească în cam orice circumstanță. Invenția sse datorează oamenilor de știință din cadrul University of Rochester, din New York. Secretul constă într-un anumit model gravat pe suprafața metalului. Astfel, acesta nu permite apei să facă contact direct și o respinge puternic, conform Playtech.ro

Cum se elimină din organism. Cu toate ca sunt interzise, in mai multe tari ale lumii se folosesc inca pesticide agricole. Un studiu recent arata ca inghitim aproximativ 5 litri de pesticide pe an. Cumparam fructe si legume crezand ca sunt sanatoase, insa ne otravim cu pesticide. Din fericire, exista o metoda prin care aceste "otravuri" pot fi eliminate din organism. Pune fructele si legumele intr-un vas, toarna apa si cei 5 ml de iod. Acopera vasul si lasa fructele si legumele sa stea in apa timp de 1 ora. Dupa ce timpul a trecut, clateste bine alimentele. In urma procedeului nu mai contin urme de pesticide si sunt bune pentru consum, scrie Click Sănătate.