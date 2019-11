Utile: Cea mai puternică rețetă naturistă pentru creșterea și regenerarea părului; 10 mituri despre diabet. Tot ce trebuie să știi despre boala care afectează peste 800.000 de români

Diabetul este a șasea cea mai frecventă afecțiune cronică din întreaga lume. Numai în România sunt înregistrați peste 800.000 de pacienți. Multe persoane au o părere greșită despre această boală și cred că diabetul nu este o boală foarte gravă. Mai rău, patru din 10 pacienți nici măcar nu se tratează și se întâmplă acest lucru pentru că preferă să asculte sfaturi de pe Internet în loc să meargă la medic, potrivit Click În mod normal, o persoana pierde, în medie, pana la 50-100 de fire de păr pe zi. Acestea vor fi înlocuite de fire noi, car vor crește din același folicul. În cazul în care pierderea este mai mare de 100 de fire, probabil că te confrunti cu o problema. Atunci când depășește un număr de 50-100 de fire pe zi, căderea părului poate conduce la alopecie, care poate să fie difuză (cel mai frecvent) sau localizată, scrie Doctorul Zilei Un studiu recent a ajuns la concluzia că opioidele au efect pozitiv temporar în cazul artritei. Un studiu recent, în care cercetătorii au agregat datele a 23 de studii anterioare, a ajuns la concluzia că opioidele nu îmbunătăţesc calitatea vieţii persoanelor care suferă de artrită. Oamenii de ştiinţă au concluzionat că medicamentaţia opioidă nu are un efect pozitiv semnificativ asupra depresiei şi că, odată cu trecerea timpului, capacitatea de a reduce durerea este diminuată, conform Descoperă.ro Popularul paracetamol, medicament folosit pe scară largă de mii de pacienți în lume, este administrat pentru combaterea durerii și a febrei. În același timp, cercetătorii din numeroase țări au continuat să studieze proprietățile ” modestului” medicament cu efecte analgezice (reducerea durerii) și antipiretice (scăderea febrei) și au descoperit că acest medicament preferat de mii de persoane mai are și alte calități terapeutice, notează Click Conform datelor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, bolile articulare afecteaza peste 65% dintre persoanele adulte, iar cea mai presanta problema este durerea care duce in timp la disconfort fizic si la incapacitatea de a-ti desfasura normal activitatile zilnice. Bolile articulare pot fi prevenite, incetinite si chiar stopate prin adaptarea efortului fizic varstei, intarirea masei musculare, miscari usoare regulate, dieta sanatoasa si postura corecta a corpului, conform Doctorul Zilei