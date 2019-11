Utile: Ziua Internațională a Bărbatului – află când celebrăm ziua bărbatului; Topul alimentelor care încetinesc îmbătrânirea pielii

Îmbătrânirea este un proces normal, accentuat de diverse aspecte precum poluarea, expunerea excesivă la soare, îngrijirea necorespunzătoare a pielii şi alimentaţia greşită. Nutriţioniştii sunt de părere că un plan de dietă care include alimente prietenoase cu pielea va ajuta la reducerea semnelor îmbătrânirii şi va creşte perioada în care să vă bucuraţi de un ten fără riduri, cu aspect mai tânăr. Bogată în vitamina C, lămâia are numeroase beneficii pentru piele. Legume verzi au beneficii excepţionale pentru sănătate, dar şi pentru piele. Conţin o cantitate bogată de calciu, fosfor şi vitamine precum A, C, K, B 1 şi 2. Migdalele furnizează o cantitate mare de vitamina E, fiind recunoscute datorită beneficiilor pe care le au asupra pielii, conform Adevărul