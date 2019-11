Utile: Te mănâncă pielea? Iată cum recunoşti ce formă de eczemă ai; Cele mai sigure destinaţii de călătorie în 2020

Danemarca, Finlanda, Groenlanda, Islanda, Norvegia, Luxemburg, Elveţia şi Slovenia sunt cele mai sigure locuri pentru călătorii în 2020, potrivit unei hărţi a riscurilor, aflată la a 11-a ediţie, întocmită de compania de asigurări International SOS. Harta este realizată pe baza potenţialelor riscuri cu care se pot confrunta turiştii, precum boli infecţioase şi violenţe politice, potrivit Descoperă Potrivit specialiştilor, viaţa sexuală nu trebuie începută nici prea devreme, dar nici prea târziu. Intervalul optim este între 18 si 22 de ani, şi la fete, şi la băieţi, când ambii sunt maturi fizic şi pishic. Cei care îşi încep viaţa sexuală mai devreme au un risc crescut de boli venerice însă nici amânarea acestui moment nu este benefică organismului, conform Doctorul Zilei Eczema atopică. Este cea mai comună formă de eczemă care se manifestă prin inflamaţii şi mâncărimi la nivelul pielii. Acest tip de eczemă tinde să apară şi să dispară de la sine, mai ales în cadrul acelor familii în care este prezent un istoric care include predispoziţia la reacţii alergice. Dermatita atopică afectează 10% dintre sugari şi 3% dintre adulţi. Eczema alergică de contact. Dermatita alergică de contact se produce atunci când pielea vine în contact cu un alergen: metale, anumite ţesături, scrie Click Cătina are un efect antioxidant puternic și este recomandată pentru ameliorarea mai multor afecțiuni, printre care: afecţiuni hepatice, oculare și gastroduodenale, răceli și viroze respiratorii, dar și ateroscleroză, surmenaj și anemie. Cătina se găsește în comerț sub diferite forme, de la fructul în sine, la ulei de cătină, pulbere de cătină sau extract de muguri de cătină, relatează Diva Hair Sondajele arată că 73% din întreagă lume au mai multă încredere într-un medic sau un asistent medical pentru a primi îndrumare și sfaturi medicale. Conform sondajului, vârstă și sexul nu schimbă prea mult statisticile, iar utilizarea internetului pentru a află răspunsuri de interes medical nu are nici ea prea mare influență. Educația și încrederea sunt singurii factori care pot determina la cine apelăm pentru a primi îndrumări medicale, notează Doctorul Zilei