Utile: Accidentul vascular cerebral, pe înțelesul tuturor. Cum îl prevenim și ce semne trebuie să ne îngrijoreze; Durerea de spate este mai frecventă decât durerea de cap

Conform specialistului, aproximativ 80% dintre pacienții care acuză durerea de spate nu au nevoie de operație. Pot fi tratați conservator, cu ajutorul kinetoterapiei și fizioterapiei. „Oamenii trag foarte mult de ei înainte de a ajunge la doctor. Și vin la tratament foarte târziu. Atunci când durerile sunt intense, trenante sau se instalează deficite neurologice. Deci când leziunile au devenit grave. Când, de fapt, e o problemă simplă, de educație medicală, să tratezi, în loc să lași lucrurile să se agraveze.', este de părere Dr. Iliescu, conform Libertatea pentru femei Cum îl prevenim și ce semne trebuie să ne îngrijoreze. ACV este o afectiune a creierului, provocata de împiedicarea circulației sângelui într-o anumită zonă, fapt ce are drept consecință moartea celulelor cerebrale neirigate și neoxigenate. Aceste celule se distrug în câteva minute, alteori în câteva ore de la momentul afectării circulației locale. Ca urmare, partea corpului controlată de zona din creier distrusă nu mai poate funcționa normal, iar pacientul are deficite neurologice brusc instalate, ce necesită terapie de urgență, potrivit Doctorul Zilei Zilnic, între 300 şi 500 de bebeluşi sunt infectaţi cu HIV în Africa Subsahariană. Un studiu de dimensiuni reduse, dar care tratează situaţia bebeluşilor infectaţi cu HIV de către mamele lor şi care s-a desfăşurat în Botswana, ajuns la concluzia că este în interesul acestora ca tratamentul să înceapă în câteva ore sau zile şi nu după câteva săptămâni sau luni, aşa cum impun normele legale şi medicale. Echipa de cercetători de la Harvard care a condus acest studiu a ajuns la concluzia că folosirea extrem de timpurie a medicamentaţiei antiretrovirale limitează rezervoarele virusului HIV în cazul în care într-un anumit punct al vieţii traatmentul este întrerupt, scrie Descoperă Tot ce trebuie să faci e să îl gătești cu ulei de cocos și să îl lași 12 ore la frigider înainte să-l consumi. Potrivit medicilor, e mai indicat să îl consumi rece pentru că dacă îl reîncălzești poate deveni toxic. Cercetătorii din Sri Lanka au făcut experimentul pe 38 de tipuri de orez. Ei spun că prin această metodă este crescută cantitatea de amidon rezistent, iar acest tip de amidon nu este absorbit de organism și nu are calorii, relatează Doctorul Zilei Fericirea celor din jur, cuprinși de febra sărbătorilor și de goana după cadouri, le înnegrește inimile celor care se simt singuri. Dacă te întristează sărbătorile, nu ești unicul. Depresia de sezon lovește mai mult în femei decât în bărbați. De obicei, firile sensibile, cei care au suferit traume recente, cei care și-au pierdut persoane dragi, precum și cei care au trecut prin divorțuri sau separări dificile sunt cei mai expuși unor astfel de episoade nefericite și la propriu, și la figurat, notează Libertatea pentru femei