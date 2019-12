Utile: Câți bani se câștigă dintr-un video cu un milion de vizualizări pe YouTube; Cinci tehnologii care vor schimba totul

Care sunt cauzele. Nu eşti tu când ţi-e foame. Eşti uşor iritabilă şi nu te poţi concentra, chiar şi atunci când respecţi orele obişnuite de masă. În plus, îţi vine să ronţăi mereu câte ceva. Nu consumi destule proteine. Alimentele bogate în proteine contribuie la reducerea senzaţiei de foame, iar asta duce, în mod automat, la un aport caloric mai mic. Explicaţia este că proteinele ajută la producţia de hormoni care inhibă apetitul în defavoarea celor care îl stimulează. Nu bei destulă apă. O hidratare suficientă, în funcţie de nevoi, ajută organismul să-şi desfăşoare corect procesele şi să-şi menţină starea de echilibru. Nu te concentrezi pe ce mănânci. Dacă ai un stil de viaţă agitat, sigur vei fi distrasă de diferite probleme, în timp ce iei masa, potrivit Click.ro

Programul de parteneriat al platformei permite influencerilor să câștige bani prin intermediul reclamelor plasate în videoclipurile pe care le încarcă. Astfel, prin programul AdSense, Google plasează aceste reclame în conțintul videoclipurilor de pe platformă, iar cei care creează conținutul încasează bani. Marina Mogilko are trei canale pe platformă: unul pentru limbi străine, unul de lifestyle și unul business. Spune că cel de business generează cei mai mulți bani din AdSense. Pentru fiecare 1.000 de vizualizări, Mogilko câștigă în medie $10,73. De asemenea, în medie, pentru fiecare 1,5 milioane de vizualizări, aceasta încasează aproximativ 10.000 de dolari. Kevin David are 800.000 de abonați pe canalul său de YouTube. Videoclipul său intitulat „Shopify Tutorial for Beginners” i-a adus acestuia peste 40.000 de dolari, la 1,1 milioane de vizualizări, arată Playtech.ro