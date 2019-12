Utile: Semnele timpurii ale cancerului de plămâni; Cum trebuie să trăiești după un infarct; Credințe de taină despre verighetele sfințite la cununie

Indiferent de vârsta la care survine infarctul, prima grijă a persoanei afectate trebuie să fie recuperarea, pentru a putea să-şi reia viaţa într-un ritm cât mai aproape de normal. După un atac de cord, planul de medicaţie iniţiat de specialist trebuie urmat cu conştiinciozitate, însă medicamentele nu sunt suficiente pentru a duce o viaţă normală pe termen lung. Pacientul trebuie să introducă exerciţiul fizic în rutina sa, fie că e vorba de plimbare, alergare, înot sau ciclism, potrivit Click Cancerul pulmonar reprezinta una din principalele cauze de mortalitate datorata neoplaziilor, atat in cazul barbatilor, cat si al femeilor. Prevalenta lui este depasita doar de cancerul de prostata si de cancerul mamar, insa mortalitatea prin cancerul pulmonar nu este inca surclasata de nici o alta malignitate. De exemplu, in Statele Unite, in anul 2004 erau prognozate 160.440 de decese prin cancer pulmonar, comparativ cu 127.210 decese prognozate prin cancerul colorectal, de san si de prostata, combinate, notează Doctorul Zilei În primele secole de la folosirea ei, doar femeile purtau verigheta și anume pe degetul inelar de la mâna stângă. Romanii credeau că de la acest deget pleacă o venă direct spre inimă pe care au numit-o 'vena amoris', iar acest deget trebuie să fie singurul pe care o femeie poate pune un inel primit din dragoste. În veacurile trecute, când verighetele sfințite de aur erau deosebit de scumpe, ele constituiau pentru multe cupluri singurul lor obiect de valoare. Pentru o femeie din popor, verigheta era cea mai prețuită bijuterie, chiar dacă uneori era din argint, și nu din aur, relatează Libertatea pentru femei Un studiu recent a arătat că lipsa somnului este cea care face legătura dintre sărăcie şi problemele cardiace. Statisticile arată că o situaţie materială precară este asociată cu un risc crescut de probleme cardiovasculare, totuşi, explicaţia sau explicaţiile care leagă cele două probleme a rămas mai mult sau mai puţin necunoscută. Un studiu recent a stabilit că somnul puţin şi/sau de proastă caltate este cel care le conectează, potrivit Descoperă.ro Bananele. Sunt foarte bogate în fibre, contin mult potasiu si contin un compus natural care ajuta la refacerea florei de bacterii „bune” din intestin. Merele. Conțin pectină, care stimulează mișcarea intestinelor, fiind foarte bogate în fibre. Unul dintre cele mai eficiente laxative naturale este oțetul de mere. Turnați o linguriță de oțet de mere într-un pahar de apă și beți-l dimineața. O să observați repede efectul, conform Doctorul Zilei