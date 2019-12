Utile: Cum a devenit Elon Musk viral și principalul motor de marketing al Tesla; Peste 70 de specii de animale şi plante, descoperite în 2019 de savanţi

E imposibil să nu fi dat peste meme sau glume pe seama șefului Tesla. Citești des știri care-ți vorbesc despre „Tesla lui Elon Musk„. Miliardarul excentric și vizionar e peste tot în social media. A fumat marijuana în fața camerei, a fost acuzat de manipularea bursei. Le-a cam făcut pe toate. Strategia de marketing a Tesla are un singur nume: Elon Musk. Și se dovedește a fi una bună. Oamenii cumpără într-o proporție covârșitoare online. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram – sunt toate niște vitrine virtuale, un showroom la care au acces oamenii de pe toată planeta. Șeful Tesla și-a crescut notorietatea în ritmul în care s-a dezvoltat internetul. Au trecut aproape două decenii de la începutul anilor 2000. Internetul s-a făcut mai mare, iar imaginea miliardarului a crescut odată cu el, scrie Playtech.ro

Cercetătorii Academiei de Ştiinţe din California au descoperit 71 de noi specii de animale şi plante în 2019. Pe listă sunt flori, peşti, corali, păianjeni, furnici şi reptile identificate în trei oceane şi pe cele cinci continente. Datele adunate cu privire la noile specii ar oferi noi perspective legate de mediu pentru o mai bună coordonare a eforturilor de protejare a habitatelor naturale. Poporul Wakanda există în universul Marvel Comics. Cercetătorii au descoperit o variantă subacvatică la 80 de metri sub nivelul mării. Până acum necunoscuţi, peştii coloraţi în nuanţe de violet aprinse au fost descoperiţi în Oceanul Indian, în apropiere de coasta Tanzaniei. În ultimii ani s-au descoperit multe lucrui surprinzătoare despre plante. De exemplu faptul că ar comunica între ele şi şi-ar semnala lipsa apei, notează Descoperă.ro

Este una dintre cele mai consumate băuturi din lume. Această licoare este un valoros medicament susțin fititerapeușii. Cercetările de laborator scot în evidență evidență faptul că ceaiul verde întărește sistemul imunitar și împiedică formarea tumorilor. Ceaiul verde are în compoziție cel mai important conținut de antioxidanți. Dintre aceștia se evidențiază EGCG, care este de 100 de ori mai eficient de cât Vitamina C. Totodată, în compoziția acestei băuturi se adună o serie de substanțe active: tanin, teină, aminoacizi, proteine, calciu, fier, uleiuri esenţiale care ajută la slăbit, calmează durerile de stomac, combat senzația de sațietate și reduc nivelul colesterolului ”rău”. S-a mai constatat un lucru esențial: toate tipurile de celule pot fi atacade de radicații liberi, dar nu toate au același grad de vulnerabilitate. Pentru a combate efectele nedorite ale radicalilor liberi, ne folosim de barierele naturale de apărare care se găsessc în hrana zillnică, vitamine (A, C și E), flavonoizi și săruri minerale. Toate aceste se găsesc în din belșug în compoziția ceaiului verde, relatează Click.ro