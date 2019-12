Utile: YouTube și Google facilitează pirateria și tocmai au pierdut un proces ”costisitor” din acest motiv; Sfatul unui renumit microbiolog: cât de des trebuie schimbată lenjeria de pat

Lenjeria de pat trebuie schimbată o dată pe săptămână, potrivit microbiologului Universității din New York Philip Tierno, care a efectuat un studiu în mii de case americane, în urma căruia a descoperit că peste 90% dintre locatari „dormeau” cu cel puțin trei factori alergeni detectabili. Oamenii își petrec, în medie, mai mult de o treime din viață în pat, dar acel loc se poate transforma rapid într-un „parc botanic” cu bacterii și fungi. Dacă așternuturile sunt lăsate pe pat mai mult de șapte zile, viața microscopică din paturi poate îmbolnăvi persoanele care le folosesc, arată Digi2 4.

Combat guta și ”topesc” grăsimea de pe burtă. Agrișele, considerate ca fiind fructele minune pentru recăpătarea vitalității organismului, au un puternic efect antioxidant și multiple beneficii asupra sistemului imunitar. Ramurile sunt spinoase, iar frunzele sunt păroase. Florile sunt sub formă de clopot de culoare verzuie sau roșcată, de mici dimensiuni, apar la baza frunzelor în lunile aprilie și mai. Fructele, cunoscute sub numele de agrișe, sunt comestibile și au un gust dulce-acrișor. Substanțele active importante sunt: vitaminele A, B1, B2, B6, C și P, calciu, potasiu, sodiu, mangan, magneziu, fosfor, fier, zinc, iod, arată Doctorul Zilei.ro