Utile: Ce simptome pot apărea când avem probleme cu sinusurile. Medic ORL: ”Durerile de cap pot fi pentru toată viață”; Uite ce nu ştiai despre aspirină

Dozele mici de aspirină (până la 150 mg/zi) sunt recomandate pentru prevenirea şi tratarea atacurilor de cord şi a accidentelor vasculare cerebrale. De asemenea, potrivit studiilor, acidul salicilic protejează organismul împotriva bolilor degenerative precum Parkinson şi Alzheimer. În doze mai mari, medicamentul este utilizat pentru reducerea inflamaţiei şi a durerilor provocate de artrită, conform Click Sinusurile mai au şi alte funcţii, printre care şi eliminarea secreţiilor. Apoi, au funcţie fonatorie – de cât sunt de curate, de dezvoltate sinusurile noastre depinde vocea pe care o avem. Cei care au sinusurile înfundate au alt­fel de vorbire – intră în cavităţile de rezonanţă ale capului care duc la modificări ale timbrului vocal. „Ați văzut, când ești înfundat în nas, apare vocea aceea nazonată sau fonfăită”, adaugă dr. Lucia Popiţiu, potrivit Doctorul Zilei O despărțire ne afectează puternic din punct de vedere emoțional, însă ea poate avea și consecințe fizice destul de dramatice. O persoană care a trecut printr-un astfel de eveniment dureros poate fi confuză, poate prezenta dificultăți de gândire, probleme de vorbire și o creștere a poftei de mâncare, în special de carbohidrați, scrie Diva Hair Dacă era nevoie de o doză de inspirație pentru următoarele destinații de vacanță, iată câteva idei de locuri aparte. Little Green Bay, Hvar, Croația ”Less is more” e motto-ul celui mai apreciat boutique hotel din Croația. Construit pe locul uni vechi ferme și ascuns într-o pădure de pini, hotelul cu fațada de piatră asunde interioare elegante în culorile naturale, iar atenția la detalii este principalul atu. Hotelul are 15 camere, iar prețul începe de la 152 de euro/noapte, potrivit AListMagazine Mai mult decât atât, o treime dintre români (35%) cred că se pot îmbolnăvi și dacă folosesc aceeași periuță pe care o persoană diagnosticată cu virusul HIV a folosit-o în prealabil.Studiul IAPAC confirmă că doar 1 din 4 români (26%) știe că SIDA reprezintă ultimul stadiu al infecției cu HIV, scrie Doctorul Zilei