Utile: O investigație sumbră dezvăluie cum și de ce suntem urmăriți în fiecare moment al zilei prin intermediul telefoanelor mobile; Există o legătură între grăsimea abdominală şi gândirea flexibilă? Cercetătorii cred că da

Beneficiile sale sunt uimitoare. Zeama de varză, elixir curat! Incredibilele sale beneficii și afecțiunile în care o poți folosi cu succes. Face minuni! Nu ne-am fi gândit că zeama de varză are atâtea proprietăți. Se poate folosi cu succes pentru prevenirea cancerului, tratamentul ulcerelor, pentru a scădea colesterolul rău (LDL), dar și în multe alte probleme. Varza face parte din familia legumelor crucifere și are un conținut ridicat de beta-caroten, fibre insolubile, vitaminele B1, B6, C, E și K, dar și minerale ca iod, magneziu, fier, calciu și sulf. Varza este folosită din timpuri străvechi pentru calitățile sale terapeutice ieftine, arată Doctorul Zilei.ro