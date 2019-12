Utile: Proiectul secret al Samsung care ar putea defini tehnologia următorului deceniu; Creşterea nivelului mării a reprezentat o problemă pentru omenire chiar şi în Neolitic

De la Maldive până la Dubrovnik sau Everest Turismul este o industrie care aduce sume importante comunităților locale, dar în același timp poate duce la distrugerea unor locații din cauza numărului prea mare de persoane care vizitează anumite locații. Islanda a fost mereu o destinație turistică importantă, dar filmarea aici a unor pelicule precum „Game of Thrones” sau „Star Wars” a atras în ultimii ani un număr mult mai mare de turiști. În prezent există motive de îngrijorare cu privire la impactul pe care îl va avea asupra mediului a creșterii numărului de turiști. Insulele grecești precum Santorini și Mykonos sunt create parcă pentru a fi decorul unor fotografii virale postate pe Instagram. Numărul turiștilor care ajung aici pentru fotografiile ideale a crescut atât de mult încât unii localnici spun că, în prezent, pentru a avea o experiență greacă autentică, ar trebui să eviți aceste două insule, potrivit Libertatea

Locuitorii din Tel Hreiz au construit în urmă cu 7.000 de ani un zid de apărare împotriva mării. În anul 1960, în timpul unei expediţii care îşi propunea să identifice epave din apele Mării Mediterane, scufundătorii au descoperit o serie de unelte şi oase umane la o adâncime de trei-patru metri. Până în anul 2012, această descoperire nu a fost studiată corespunzător de către arheologi, dar o furtună care a mutat cantităţi mari de nisip a dus la identificarea unor pietre masive care păreau că formează un zid. O furtună care a avut la în 2015 a dat la o parte şi mai mult nisip. Arheologii marini s-au scufundat în zonă şi au ajuns la concluzia că respectivele pietre formau un zid de apărare împotriva apelor mării, ceea ce dovedeşte că un nivel al mării în creştere se dovedeşte a fi un pericol mai vechi decât am crede în prezent, relatează Descoperă.ro

Un studiu publicat de New England Journal of Medicine sugerează că un repaus alimentar de 18 ore ar reduce tensiunea și ar ține sub control problemele de greutate și poate fi chiar secretul longevității. Studiul este propus medicilor ca un fel de ghid pe baza căruia pot fi prescrise perioade de repaus alimentar în tratamentul obezității, cancerului, diabetului și al afecțiunilor cardiace. Autorul studiului, Mark Mattson, profesor de neurologie la Johns Hopkins University, propune două tipuri de abordare: mese în timpul zilei (programate într-un interval de 6-8 ore, și alternate cu perioade de 16-18 ore de restricție alimentară) și post intermitent 5:2 (restricții alimentare pentru două zile din săptămână, zile în care conținutul caloric al alimentelor consumate nu depășește 500 de calorii), scrie Digi24