Utile: Ce se întâmplă, de fapt, în corpul tău atunci când bei prea mult alcool; Motivul pentru care toţi gândacii morţi sunt găsiţi stând pe spate

Ce se intampla in organism cand le consumam, combat boli grave. Cercetatorii au vesti bune pentru iubitorii de supe! Aceste preparate simple si delicioase au numeroase benficii asupra sanatatii. Consumul lor regulat ajuta la combaterea a numeroase boli, inclusiv a malariei. Malaria este o boala care afecteaza tot mai multi oameni in intreaga lume, insa cercetatorii au descoperit ca supele au efecte miraculoase asupra sanatatii. O echipa de savanti si cativa elevi din Londra au studiat cum pot stopa unele supe efectele parazitului Plasmodium falciparum, responsabil de cumplita boala. Potrivit studiului, in momentul de fata aproape jumatate din populatia lumii se poate imbolnavi de malarie. Aceasta cumplita boala este cauza principala a mortalitatii crescute la nivel global, notează Doctorul Zilei